台湾汇市：台币兑美元早盘走升逾1角，人民币创高拉抬亚币反弹力道

路透台北2月7日 - 台币兑美元周三早盘走扬逾1角。交易员称，由于美股反弹化解亚币修正氛围，且人民币创高也拉抬台币随亚币回升力道，惟后续国际股汇市方向尚未明朗，料台币暂在现有区间内整理，关注国际股市及外资操作动向。

资金流向方面，他们表示，早盘外资买卖汇皆有，不像日前一味汇出；至于出口商抛汇力道仍在，但未如日前积极，反倒是银行端出现散户买汇需求，略收敛台币升幅，今日料暂在29.230-29.250间盘整。

〞这个价位出口商比较卖不下手。〞一位民营银行交易员说。

人民币兑美元中间价周三报6.2882元，较上日的6.3072元升190点，创2015年8月11日以来新高，因上日收盘价较中间价高289点，提振今日中间价表现。

本地时间10:01，台币兑美元升1.47角报29.239，交易区间在29.230-29.299，台北外汇经纪商成交金额为2.6亿美元；韩元兑美元报1,080.7，上日收在1,091.5；台湾加权指数则涨2.70%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度大致持平上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇报29.148/29.198，上日收在29.150。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.200-29.280。

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