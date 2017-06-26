台湾汇市：台币兑美元早盘走升靠向30.300，因台股涨幅扩大及外资偏汇入

路透台北6月26日 - 台币兑美元周一早盘走升；交易员表示，开盘因消化进口商买汇需求而持平整理，随后因台股涨幅扩大及外资汇入，带动台币转而走升近1角逼近30.300整数关卡。

他们并指出，短线国际美元偏弱整理及今早台股表现强势、一路开高走高，进而拉抬台币进一步走扬，并引领交投转趋热络，台北外汇开盘一小时成交量约2.07亿美元。

〞今早量能有比较回温，不像之前量都偏少。〞一民营银行交易员说。

另位公营银行交易员也提到，由于市场对美联储今年稍晚再次升息的预期减弱，使得国际美元表现略显疲软，而此时台股强势整理，且月底也待消化出口商抛汇卖需，此皆利于台币区间偏升，后续关注外资进一步动向。

本地时间10:36，台币兑美元升9.4分报30.306，交易区间在30.305-30.390；韩元兑美元报1,134.6，上日收在1,138.8；台股加权指数则涨0.90%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.237/30.287，上日收在30.255。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.280-30.400

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