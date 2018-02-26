台湾汇市：台币兑美元早盘走升，因美元回落与出口商月底抛汇

路透台北2月26日 - 台币兑美元周一早盘走升。交易员表示，因国际美元略有回落，月底出口商的抛汇也令台币表现偏强。今早央行总裁完成交接，市场对此反应平淡。

交易员指出，早盘外资有买有卖，出口商则因月底只剩两个交易日，只要美元价位还可以就愿意卖，此令台币不易回落至29.300价位。但进口商也在29.230挂价等待，使得台币呈现狭幅盘整走势。

〞你说金龙哥噢，就萧规曹随啊，(央行对汇率)做法不会有什么变化啦。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员则语带玩笑称，央行忙着总裁交接，老大可能没时间管汇市，大家操作有点怕怕的。

台湾央行于今早举行总裁交接典礼，由原副总裁杨金龙成为新任的中央银行总裁，现年79岁的原央行总裁彭淮南则转任顾问。

交易员认为，由于美联储新主席鲍威尔本周将在参众两院报告，此前市场料因高度观望鲍威尔的证词内容，使得美元陷于整理。

本地时间10:17，台币兑美元升4.6分报29.260，交易区间在29.220-29.279，台北外汇经纪商第一小时成交金额为1.86亿美元，上日为1.28亿美元；韩元兑美元报1,074.2，上日收在1,079.0。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.109/29.159，上日收在29.166。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.200-29.300。

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