台湾汇市：台币兑美元早盘走升，国际美元趋弱且外商银抛汇

路透台北1月15日 - 台币兑美元周一早盘走升。交易员表示，国际美元走弱推升亚币、韩元走强，外商银盘初稍偏向汇入，令台币连两日走升。

另一方面，汇银人士表示，台币兑美元在接近29.600附近就有很多出口商高挂的卖单，因此预料台币若走弱幅度料也有限。

〞(美元)拉也拉不上去，出口单子要先消化。 〞一家小型商银交易员说。

他们表示，即便通膨数据强劲，但国际美元仍然走弱。亚币中除了韩元走强，人民币走势也相当强势。今日股市劲扬盘中再创逾27年的高位，令市场关注外商银的动向。

美元兑一篮子货币周一陷于三年低点附近。欧元暂获喘息，此前受欧洲央行(ECB)决策者准备进一步缩减货币刺激举措的希望提振大涨。

人民币兑美元中间价周一报6.4574元，较上日的6.4932元大升358点，创2016年5月3日以来新高。人民币兑美元盘初涨势扩大至近400点，创逾两年新高。

本地时间1018台币兑美元升5.8分报29.542；台北外汇交易中心约交易一小时后成交1.83亿美元，上日同期约为2.82亿美元。

本地时间10:18，韩元兑美元报1,061.9，上日收在1,064.8；台股加权指数则涨0.42%。盘中台股以10,962.55点再创逾27年的高位。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.476/29.526，上日收在29.506。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.530-29.580

最新相关报导链接：

--《一周经济焦点》加拿大央行可能打响货币政策收紧年的第一枪

-- 中国汇市：人民币兑美元中间价飙升358点至6.4574，创2016年5月3日来新高(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)