台湾汇市：台币兑美元早盘走扬，外资汇入进口商逢低承接短线区间整理

路透台北10月13日 - 台币兑美元周五早盘走扬；交易员表示，在外资持续汇入及海外市场看空美元带动之下，早盘台币续呈升值格局，但因进口商逢低买入美元，抑台币升势，短线料将呈区间整理，观察重点则在台股走势及外资动向。

他们指出，因国际美元暂无明确方向，台币早盘随外资汇入并升破30.200大关，最高至30.170；惟因外资汇入力道不强，且有进口商逢低承接美元，台币短线料在30.200附近狭幅整理。

〞早上外资有进来抛美金，但(美元卖单)大都被进口商吃掉了。〞一大型银行交易员说，〞美元和台股在这里晃荡啊，台币就区间整理吧。〞

另一大型银行交易员表示，随着台币升破30.200大关，进口商买汇力道明显增强，但回到30.200以上买盘即转趋观望，〞目前来看，30.200下方的确会吸引进口商进场，不过，30.200上方买盘又收手了。〞

本地时间10:30，台币兑美元升值4.3分报30.170，交易区间在30.170-30.219；韩元兑美元报1,129.3，上日收在1,133.2；台股加权指数则跌0.18%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘大幅扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.100/30.120，上日收在30.136。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.150-30.250

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