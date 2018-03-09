台湾汇市：台币兑美元早盘走疲，外商银汇出但出口商抛汇限缩贬幅

路透台北3月9日 - 台币兑美元周五早盘走弱。交易员表示，国际美元反弹，外商银今日加大买汇力道，出口商亦则在29.300附近抛汇，限制台币贬势。先观望今日的美国非农就业数据。

汇银人士表示，美国与朝鲜气氛转好，市场忧虑缓解，避险货币日圆走弱。下周汇市行情除先看美国非农就业数据之外，还要再关注美国贸易战是否有后续发展。

〞从昨天开始，股市虽然涨，但是外商银都明显的汇出，〞一位大型商银交易员说。

他们表示，国际美元有望反弹，外资热钱可能续缓步流出，这料限制台币升幅。

美元兑日圆周五上涨，因益发看好朝鲜(北韩)核僵局会有突破性进展，此前美国总统特朗普表达有意愿接受邀请，在5月前会晤朝鲜领导人金正恩。

韩国青瓦台国家安保室长郑义溶称，朝鲜(北韩)领导人金正恩提出可以停止进一步的核试验及导弹试射活动，且美国总统特朗普同意与金正恩会面，时间可能在5月前。

本地时间10:29台币兑美元贬3.8分，报29.299。开盘后约一小时台北外汇交易成交亿美元，上日同期约成交1.91亿美元。台股加权指数则劲扬0.29%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇报29.215/29.285，上日收在29.256。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.280-29.350。

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