台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，人民币大贬压得亚币抬不起头

路透台北1月10日 - 台币兑美元周三早盘走贬。交易员表示，随着中国央行政策微调令人民币大贬，亚币只好跟着回档，外商银买汇力道稍大也令台币走弱。

汇银人士指出，国际美元反弹也使亚币压力大增，只不过，出口商见美元反弹至29.580-29.590就有大笔抛汇卖压，预料29.600附近可能是首个美元反弹压力区。

〞之前亚币涨太多了，有拉回的压力。〞一位小型商银交易员说。

两位消息人士周二向路透透露，中国央行建议各报价行“可以调整”人民币对美元汇率中间价报价模型中的“逆周期系数”，但报价行可自行设定。

该消息对市场造成明显影响，人民币兑美元即期周二收盘大跌逾250点，离岸CNH也一度扩大跌幅至逾380点。周三中间价大幅回落239点至近两周新低，主要受昨日市场价大跌影响，即期市场价开盘后亦下探6.5385元的近两周低点。

本地时间10:25，台币兑美元贬4.6分报29.582；台北外汇交易中心约交易一小时后成交2.19亿美元，上日同期为1.53亿美元。台股加权指数则跌0.26%。

约同时，韩元兑美元报1,070.6，上日收在1,067.1。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.514/29.564，上日收在29.573。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.530-29.630

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--《分析师观点》人民币中间价逆周期系数微调非完全放弃，不代表政策变化(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)