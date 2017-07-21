台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，因外资汇出股利且台股下跌

路透台北7月21日 - 台币兑美元周五早盘走贬。交易员称，虽然美元疲弱，但因外资大举将现金股利汇出，且台股表现疲弱，令台币较多数新兴亚币呈反向走势。

他们指出，今日一开盘即有外资保管行大量买进美元，令台币跌破30.500价位，但出口商也随后抛汇，台北外汇公司第一个小时即爆出4.57亿美元的成交量。此外，台股走势异常疲弱，也加深了市场对台币贬值的预期。

〞今天不少外商银行买(美元)，出口商也卖得开心。〞一银行交易员说。

另一外商银行交易员则称，相较于台币现货表现疲弱，海外无本金交割远期外汇(NDF)则反映国际美元贬值，美元/台币换汇点折价幅度扩大，现货与期货表现分歧，也让投机客有了些许套利机会。

本周迈入台湾权值股现金股利发放高峰，其中台塑化周二发放571.56亿台币现金股利，重量级权值股台积电也于周四发放现金股利，金额高达1,815.13亿台币；初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。

本地时间10:25，台币兑美元贬值4.3分报30.500。台北外汇公司第一个小时的成交量扩大至4.57亿美元，昨日为2.69亿美元；韩元兑美元报1,122.5，上日收1,125.5；台股加权指数则跌0.47%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.481/30.511，上日收在30.370。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.430-30.550

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