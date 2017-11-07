FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾汇市：台币兑美元早盘随亚币微升，美股创高激励台股上涨
频道
专题
特朗普警告朝鲜“残暴政权”正走向极度危险境地
特朗普亚洲行
特朗普警告朝鲜“残暴政权”正走向极度危险境地
焦点：中国环境治理带动LNG需求爆棚 槽车送气忙不停
深度分析
焦点：中国环境治理带动LNG需求爆棚 槽车送气忙不停
中国计划放宽外资在券商领域持股与合作的限制--消息人士
中国财经
中国计划放宽外资在券商领域持股与合作的限制--消息人士
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月7日 / 凌晨2点43分 / 1 天前

台湾汇市：台币兑美元早盘随亚币微升，美股创高激励台股上涨

1 分钟阅读

路透台北11月7日 - 台币兑美元周二早盘微升。交易员指出，由于国际美元涨势未能延续，带动台币随亚币小幅反弹，且台股受美股创高激励重回10,800点上方，也有利于台币区间偏升整理。

他们并称，早盘交投较显淡静，主要来自进口商美元买需及外资偏向调节美元多头部位，至于出口商抛汇卖需则转趋安静；预计台币今日仍将维持区间窄幅整理格局。

〞近期美元都这样，涨个两天、休息一天。〞一位民营银行交易员说。

另一位公股营银行交易员也称，现阶段台币暂缺明确方向，多随亚币走势在区间内狭幅盘整，因此实质需求倾向在区间内来回操作，使短线台币暂难跳脱现有区间。

本地时间10:03，台币兑美元升值3.1分报30.173，交易区间在30.165-30.177，台北外汇经纪公司开盘一小时成交量仅0.95亿美元，上日同时段为1.19亿美元；韩元兑美元报1,112.3，上日收在1,115.0；台股加权指数涨0.43%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.094/30.145，上日收在30.164。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.140-30.190

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元指数下跌，因交易商转趋审慎

--《焦点》纽约联储总裁明年中将退休，美联储领导班子再添不确定性(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below