台湾汇市：台币兑美元早盘随亚币续升，窄幅整理静候鲍威尔国会作证

路透台北2月27日 - 台币兑美元周二早盘续升。交易员表示，因美国公债殖利率回落令美元下跌，台币随亚洲货币普遍上扬，月底出口商抛汇也增强台币升值动能。

他们认为，早盘韩元、人民币走势强劲，但因今晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)新主席鲍威尔将赴国会作证，盘中再涨空间应该有限；此外，虽有出口商抛汇，但进口商也在29.200下方承接，因此台币料不脱狭幅整理格局。

〞亚币升蛮多的，月底出口商也在卖(美元)。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员则称，外资早盘偏向汇入，再加上亚币走升且出口商抛汇，使得台币一度升破29.200关卡，但进口商随即进场承接，令台币陷入窄幅波动格局。

他们表示，由于今晚鲍威尔将首次在国会作证，且明日台湾金融市场因公众假期休市一天，预料今日盘中除实质交投需求外，料将偏向观望。

本地时间10:24，台币兑美元升2.9分报29.206，交易区间在29.190-29.210，台北外汇经纪商第一小时成交金额为1.10亿美元，上日同期为1.86亿美元；韩元兑美元报1,070.0，上日收在1,073.4。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.062/29.112，上日收在29.080。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.170-29.230。

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