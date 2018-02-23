台湾汇市：台币兑美元早盘随亚币走升，因美元反弹力道消退

路透台北2月23日 - 台币兑美元周五早盘走升。交易员表示，因美元反弹力道消退，韩元兑美元等亚洲货币普遍走扬，且股市上涨等带动。

交易员指出，随着发行量创历史第二高的本周美国公债标售结束，美债殖利率欲再进一步弹升的空间应该有限，在此情形下，美元反弹的动能也随之消失。

〞但欧元区最近经济数据不好看，所以美元指数也不会下来，最近看盘整吧。〞一位银行交易员说。

他表示，台币因美元缺乏明确走向，也是处于区间震荡格局，早盘反映美元走弱题材后即陷入整理，盘中料跟随外资进出等实质需求浮动。

本地时间10:09，台币兑美元升5.7分报29.244，交易区间在29.226-29.275，台北外汇经纪商第一小时成交金额为1.28亿美元，上日为4.21亿美元；韩元兑美元报1,077.5，上日收在1,084.3。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.119/29.169，上日收在29.198。

交易员预估，今天台币兑美元主要区间在29.200-29.300。

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