台湾汇市：台币兑美元早盘随亚币趋升，外商银抛汇

路透台北11月16日 - 台币兑美元周四早盘走升，随亚币走扬。交易员指出，尽管上日外资在台股卖超百亿台币以上，但今日并未大举汇出。盘初因国际美元走疲，外商银的抛汇压力仍大。

他们表示，今日外资抛汇后也吸引了大批进口商的美元买盘，限制了台币升幅。但相反的，台币汇价靠近30.150以上则出口商的抛汇意愿升高；短期台币波动区间仍料窄幅。

〞外资卖了股票后先看一下，可能隔几天又接股票了，不一定要出去，〞一位大型汇银人士表示。

他们表示，盘初台币走升到30.100附近则止住，进口商的买盘限缩台币升幅。〞不然怎么撑的住?早就跑到30.050了。〞前述汇银人士说。

他们也说，目前盘势窄幅盘整的现况应该颇合央行的胃口，因为平稳波动是央行最乐见的情况。

本地时间10:33，韩元兑美元报1,105.5，上日收在1,112.3；台股加权指数则涨0.06%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报29.995/30.045，上日收在29.971。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.100-30.120

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