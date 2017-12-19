台湾汇市：台币兑美元早盘随韩元小升，外商银动向不明长假在即交易清淡

12月19日 - 台币兑美元周二早盘小升。交易员指出，韩元小升带动台币微扬，外商银进出皆有；不过长假在即，各方交易意愿清淡。

汇银人士说，出口商虽有抛汇需求，不过大多仍挂价在30之上，今日成交并不踊跃。今日外商银虽两边皆有，但是昨天起部分外商银的美元买盘相对较多，后续力道可以再观察。

〞盘不会动，是窄幅波动的盘。〞一位本地商银交易主管说。

他们也认为，即将进入圣诞假期，外商交投意愿偏淡，市况偏向安静，要有较大的行情可能要等明年。

本地时间10:30，台币兑美元升0.8分报29.998，成交1.01亿美元，上日0.86亿美元；韩元兑美元报1,087.7，上日收在1,088.5；台股加权指数则跌0.06%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇报29.908/29.938，上日收在29.887。

美元周二仍陷于最近的交投区间内，对美国税改议案将获得通过的乐观情绪，以及对该议案对经济增长最终影响的疑虑，左右美元走势。

交易员预测今日台币交易区间：

•29.980-30.010

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