台湾汇市：台币兑美元早盘随韩元小幅走贬，惟出口商抛汇缩小跌幅

路透台北7月25日 - 台币兑美元周二盘初小幅趋贬。交易员称，因美国数据稳健支撑美元反弹，台币跟进韩元走贬。另外，盘初见外商银小幅入场买汇，但台币贬至30.400附近亦有出口商抛汇，贬幅缩小。

汇银人士指出，时近月底，出口商仍累积不少抛汇压力，30.380以上陆续见到美元卖压。只不过，美国陆续将公布消费者信心指数、新屋销售等数据，周四凌晨更有美联储(FED)将宣布议息会议结果，估计结果宣布前交易商小幅调整部位，汇价波动不会太大。

〞还有FOMC会议、消费者信心指数等，有一些获利了结的卖压也正常。〞一位小型商银交易人士表示。

美国周一公布的一份行业报告显示，7月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值持于1月以来最高。此支撑美元指数反弹。

周二GMT1400美国将公布消费者信心指数，周三有美国新屋销售年率；至于台北时间周四凌晨美联储联邦公开市场委员会(FOMC)则宣布利率决定(GMT1800)。

本地时间9:59，台币兑美元报30.361，低点在30.390，上日收报30.359；韩元兑美元报1,118.0，上日收在1,114.0；台股加权指数则跌0.07%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相去不远；目前一个月美元/台币远汇报30.280/30.320，上日收在30.255。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.350-30.450

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