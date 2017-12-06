台湾汇市：台币兑美元早盘随韩元小贬，特定外商银抛汇限缩台币贬幅

路透台北12月6日 - 台币兑美元周三早盘小贬。交易员指出，台币盘初跟随韩元略为走贬，不过幅度不大，特定外商银抛汇颇凶，限缩台币贬势，预估近期波动区间可能偏小。

汇银人士表示，今日亚洲股市随美股走弱，致亚币普遍偏弱，不过台币走贬幅度有限；盘初除外商抛汇外，出口商见汇价又逼近30大关，忍痛抛售美元，也使盘初台币大致在30附近震荡。

〞我看盘势不会动，外商不出去台币贬不了，〞一位大型商银交易员说。

他们并认为，虽然台湾被美国除名于汇率观察名单之外，不过央行对汇市的动作并不多，也可能因为年底将届，各方操作意愿低落，盘势落于窄幅盘整。

〞12月搞不好都不动了，〞一位小型商银交易员称。

外汇局长颜辉煌周二在记者会中针对记者询问表示，央行一直对外资买卖超台股的部位持续关心，〞若是卖超，希望他们尽快汇走。〞

但他同时表示，外资针对部位操作也会预留一些现金部位，〞(外资)有一定的部位有流动性的需要。〞

全球汇市美元周三小跌，对于美国政府可能关门的担忧，抵消了对税改立法进展的乐观情绪。

本地时间10:16，台币兑美元贬1分报30.003，成交量约0.67亿美元，上日约为1.49亿美元；韩元兑美元报1,091.4，上日收在1,085.8；台股加权指数则跌0.76%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.917/29.987，上日收在29.940。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.990-30.030

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