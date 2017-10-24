台湾汇市：台币兑美元早盘随韩元微升，盘整观望美元及外资动向释出指引

路透台北10月24日 - 台币兑美元周二早盘微升。交易员表示，由于韩元等亚币早盘小幅回升，带动台币跟进微扬，惟盘初升幅有限暂在30.250附近盘整，后续观望国际美元及外资进一步动向释出指引。

他们指出，市场转趋关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选，在此不确定因素下，压抑国际美元小幅回落，且日圆回升压抑换汇潮，让美元买盘稍有减弱，至于外资早盘买卖汇交易皆有，而出口商预计在台币跌向30.300抛汇意愿才会增强，今日料台币持续维持盘整格局 。

〞就在这个区间，进/出口商比较没意愿。〞一位民营商银交易员说。

本地时间10:06，台币兑美元微升1.2分报30.250，交易区间在30.227-30.264，成交量1.75亿美元；韩元兑美元报1,128.8，上日收在1,130.2；台股加权指数则涨0.02%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇报30.198/30.238，上日收在30.244。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.200-30.300

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