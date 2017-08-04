台湾汇市：台币兑美元早盘随韩元微幅走升，观望美国非农数据

路透台北8月4日 - 台币兑美元周五早盘微幅走升。交易员表示，美元仍在低位挣扎，台币盘初先反映韩元等新兴亚币的偏升格局，不过今晚美国即将公布就业数据，市场交投心态显得审慎。

他们指出，美元近期遭逢政治与经济诸多利空打压，但市场仍对今晚公布的非农数据审慎以对。尤其非美货币已累积一定程度的涨幅，不能排除一旦数据优于预期而回落修正的可能。

〞早上有少数外资、出口商在卖美元，但没什么量，都在等非农数据。〞一银行交易员说。

另一银行交易员则称，早盘台币就是跟着韩元波动，在非农数据公布前，应该不脱在狭幅区间内变动，若外资汇入的力道不够大，30.200价位应该仍有守。

本地时间10：19，台币兑美元小升3.9分报30.188；韩元兑美元报1,126.3，上日收在1,128.8；台股加权指数涨0.22%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.119/30.160，上日收在30.180。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.150-30.250

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