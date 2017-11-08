台湾汇市：台币兑美元早盘随韩元微跌，短线料续呈狭幅盘整格局

路透台北11月8日 - 台币兑美元周三早盘微跌。交易员指出，台币早盘略随韩元微贬，且受累于美国纳斯达克指数上日收黑令台股盘初区间偏弱，较难提供台币支撑，短线台币料续维持狭幅区间整格局。

他们并称，早盘台币交投持稳，场上多为实质交易需求，进/出口商买卖汇力道均衡，外资亦是买卖汇双向交易皆有，令台币暂在现有区间窄幅波动。

〞早上我家也没什么量，今日大概就在30.180这边晃了。〞一位公营银行交易员说。

本地时间10:03，台币兑美元贬值1.3分报30.183，交易区间在30.177-30.200，台北外汇经纪公司开盘一小时成交量仅1.44亿美元，上日同时段为0.95亿美元；韩元兑美元报1,113.4，上日收在1,111.9；台股加权指数跌0.1%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇报30.130/30.160，上日收在30.158。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.160-30.220

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