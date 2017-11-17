FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾汇市：台币兑美元早盘随韩元走强，进口商买盘介入限缩升幅
频道
专题
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
路透精英汇
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
深度分析
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
国际财经
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月17日 / 凌晨2点45分 / 1 天前

台湾汇市：台币兑美元早盘随韩元走强，进口商买盘介入限缩升幅

1 分钟阅读

路透台北11月17日 - 台币兑美元周五早盘走强，主要跟随韩元走升。交易员指出，盘初台股大升，外商银抛汇，但进口商美元买盘介入限缩台币升幅。

他们表示，台币跟着韩元走强，主因外商银抛汇，但整体看来波动幅度也不算大，仍陷于窄幅区间。

〞只要外资K破30.1，就有人买回来，〞一位小型商银交易员说。

他们认为，进口商的买气在台币升至30.100附近就相当强劲；另外一方面，台币若走到30.200就有出口商的强力抛汇。买卖双方的力道限缩了台币近期波动区间。

本地时间10:34，台币兑美元升6分，报30.098；韩元兑美元则报1,093.6，上日收在1,101.4；台股加权指数则涨0.70%。

韩元延续涨势，升至近14个月高点，因交易员认为韩元的涨势可能会持续一段时间。受美国股市上涨支撑，全球风险偏好升温，这也给韩元带来额外的提振。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘再度扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.935/29.955，上日收在29.944。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.050-30.150

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元持稳，因避险情绪减退推升美债收益率(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below