台湾汇市：台币兑美元早盘随韩元走强，进口商买盘介入限缩升幅

路透台北11月17日 - 台币兑美元周五早盘走强，主要跟随韩元走升。交易员指出，盘初台股大升，外商银抛汇，但进口商美元买盘介入限缩台币升幅。

他们表示，台币跟着韩元走强，主因外商银抛汇，但整体看来波动幅度也不算大，仍陷于窄幅区间。

〞只要外资K破30.1，就有人买回来，〞一位小型商银交易员说。

他们认为，进口商的买气在台币升至30.100附近就相当强劲；另外一方面，台币若走到30.200就有出口商的强力抛汇。买卖双方的力道限缩了台币近期波动区间。

本地时间10:34，台币兑美元升6分，报30.098；韩元兑美元则报1,093.6，上日收在1,101.4；台股加权指数则涨0.70%。

韩元延续涨势，升至近14个月高点，因交易员认为韩元的涨势可能会持续一段时间。受美国股市上涨支撑，全球风险偏好升温，这也给韩元带来额外的提振。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘再度扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.935/29.955，上日收在29.944。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.050-30.150

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