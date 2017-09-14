台湾汇市：台币兑美元盘初创近两周低位，因美元续弹且外资汇出

路透台北9月14日 - 台币兑美元周四盘初走贬，创近两周低位。交易员表示，因国际美元持续反弹，台币随韩元等亚洲货币相对偏弱。外资汇出力道加大也令台币承压。

他们指出，海外NDF指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度持续收敛，显示对美元走弱的预期进一步削减。外资买汇态度转趋积极，但出口商在30.100以上的抛汇意愿也不低。

〞外资一开盘就在买(美元)，大多都在拿。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员则称，美元本周自低档连续弹升，后市会怎么走，将关注今晚公布的美国消费者通胀数据而定。惟今年来美元受制于美国总统特朗普政策执行不力，以及朝鲜等地缘政治负面影响均尚未消除，预料反弹空间也不大。

本地时间09:43，台币兑美元贬5.9分报30.115，盘中低见30.132，前低为4日的30.260。

开盘以来的交易区间在30.098-30.132；而韩元兑美元报1,132.3，上日收在1,128.5。台股加权指数涨0.19%报10,552.65点。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度收敛；目前一个月美元/台币远汇报30.035/30.075，上日收在30.025。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.050-30.150

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