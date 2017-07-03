台湾汇市：台币兑美元盘初小升，因台股无方向外资仅小幅汇入

路透台北7月3日 - 台币兑美元周一早盘小升。交易员指出，因台股没有明确方向，早盘外资仅少量汇入，加上韩元微升，台币亦跟着小幅升值，今天料将陷区间狭幅整理。

他们表示，早盘美元略为偏弱，但除韩元小升外，日圆和新币等亚币大致在平盘附近狭幅波动，台币亦无明确方向而呈价稳量缩格局。

〞韩元小升，美元相对一点点，但没有什么外资、没有方向，大家还在互探有无吧。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员亦称，早盘台股在平盘附近小涨小跌，加上海外无本金交割远期外汇(NDF)与上日比较几乎没有什么大变化，使台币暂失方向，仅跟随韩元小升，但交投冷清。

他们还说，今天是月初，早盘有来自上月底来不及抛出美元的出口商小量抛汇，且见零星外资汇入，惟汇入力道偏弱，台币仅小幅走扬。

本地时间10:22，台币兑美元升2.5分，报30.411，区间在30.400-30.417，台北外汇经纪商成交1.60亿美元；而韩元兑美元报1,143.3，上日收在1,144.1；台股加权指数则跌0.05%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘水准相近；目前一个月美元/台币远汇报30.403/30.443，上日收在30.401。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.380-30.440

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