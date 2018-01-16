台湾汇市：台币兑美元盘初微贬，因亚币趋弱及外商银略微汇出

路透台北1月16日 - 台币兑美元周二早盘在小贬至平盘附近游走。交易员表示，国际美元反弹令亚币趋弱，此外台股弱于亚洲股市，盘初外商银汇出大于汇入令台币走软。

汇银人士指出，国际美元略有波动，但大方向不明。惟台币愈接近29.600即会有出口商的较大美元卖压，限制台币的贬幅。

〞约莫就先在29.5-29.6的区间之内，〞一位大型商银交易员说。

他们也表示，出口商有抛汇卖压之外，进口商也有一些买汇需求，预料台币会先在此间水位附近横盘整理。

他们也表示，台股今日独弱于亚股，预料外商银有汇出压力，盘中美元买盘有一阵密集出笼。

本地时间10:32，台币兑美元贬0.3分报29.545；台北外汇交易中心约交易一小时后成交2.27亿美元，上日同期约为1.83亿美元。

同时间，韩元兑美元报1,064.6，上日收在1,062.7；台股加权指数则跌0.10%，但韩国股市则升0.16%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇报29.465/29.485，上日收在29.465。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.530-29.580

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