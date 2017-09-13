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台湾汇市：台币兑美元盘初整理，亚币偏升有利汇价但股市疲弱
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#亚洲
2017年9月13日 / 凌晨2点34分 / 1 个月内

台湾汇市：台币兑美元盘初整理，亚币偏升有利汇价但股市疲弱

1 分钟阅读

路透台北9月13日 - 台币兑美元周三盘初陷入整理。交易员表示，因亚洲货币普遍上扬，且出口商仍倾向抛汇。不过台股表现疲弱，外资也偏向买美元，使得台币汇价陷入狭幅整理格局。

他们指出，苹果昨晚发表新手机，相关概念股如大立光盘初股价却大跌，这些股票当初都是由外资一路买上来的，要留意是否获利了结并汇出，如此也将打压台币走势。

〞外资今天站在买方，不过出口商还在丢(美元)。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员则称，早盘亚币偏升，人民币、韩元都处于小幅升值格局，对支撑台币走势有利。不过还是要留意股市表现，大盘跌幅逐渐扩大，可能让台币汇价有回测30.050的机会。

本地时间10:17，台币兑美元持平报30.030，交易区间在30.015-30.040；台北外汇经纪商第一小时成交金额1.83亿美元，上日为1.33亿美元；而韩元兑美元报1,125.8，上日收在1,128.5。

台股加权指数跌0.69%报10,541.72点。大立光股价重挫3.75%报5,640台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.913/29.954，上日收在29.910。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.000-30.080

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