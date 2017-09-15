台湾汇市：台币兑美元盘初整理，对朝鲜发射导弹反应冷淡

路透台北9月15日 - 台币兑美元周五盘初震荡整理。交易员表示，虽然朝鲜又发射导弹，但国际汇市未见明显反应，台股也在平盘附近游走，令台币缺乏指引。

他们指出，盘初外资有买有卖，出口商在30.100上方的抛汇意愿仍高，但整体成交量并不大。盘中将持续观察台股的动向，预料台币仍不脱狭幅整理格局。

〞导弹看起来没什么影响，大家弹性疲乏了。〞一位银行交易员说。

韩国和日本官员称，朝鲜(北韩)周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海域，进一步加剧了朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。

本地时间10:11，台币兑美元微升0.7分报30.099,交易区间在30.090-30.130；台北外汇经纪商第一小时成交金额1.80亿美元。而韩元兑美元报1,134.0，上日收在1,132.6；台股加权指数跌0.07%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度略扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.974/30.014，上日收在30.013。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.050-30.150

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