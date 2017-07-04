台湾汇市：台币兑美元盘初走贬，因国际美元走强及外资大举汇出

路透台北7月4日 - 台币兑美元周二早盘走贬。交易员表示，受国际美元走强及外资大举汇出等冲击，台币早盘开低走低，出口商则进场抛售美元，使台币获适度支撑。

他们指出，随美元走强，早盘韩元等亚币走势偏弱，台币跟着走低，惟贬至30.500即见出口商进场抛汇。

〞外资捉很凶(买很多美元)，出口商有出来抛售美金，大概是第一季没有卖到好价钱，今天台币看到30.500的低价，出口商抛汇变得更积极。〞一大型银行交易员说。

他们表示，早盘台股虽小跌，但外资汇出力道却相当强劲，出口商则进场大举抛出美元，外资和出口商两股力量再度对决，但外资有美元走强助攻，台币走势明显偏弱。

本地时间10:08，台币兑美元贬值5.1分，区间在30.400-30.500；韩元兑美元报1,148.1，上日收在1,146.9；台股加权指数则跌0.01%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.527/30.547，上日收在30.550。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.350-30.520

最新相关报导链接：

--《全球汇市》乐观数据提振美债收益率并推高美元，澳元等待央行政策

--《综述》G20峰会本周召开，会议或凸显各国在贸易等议题上的分歧

--欧元区经济：德国财长希望欧洲央行可因经济成长而终结刺激计划

--《焦点》全球主要央行希望加强沟通以减轻市场波动，而非协同行动(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)