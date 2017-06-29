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台湾汇市：台币兑美元盘初量缩走扬，反应美元疲软及台股随国际股市齐扬
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2017年6月29日 / 凌晨2点45分 / 1 个月前

台湾汇市：台币兑美元盘初量缩走扬，反应美元疲软及台股随国际股市齐扬

路透新闻部

1 分钟阅读

路透台北6月29日 - 台币兑美元周四早盘量缩走扬。交易员表示，由于台股随国际股市回升及美元持续疲软，带动台币盘初随韩元区间偏升，惟量能较上日同时段萎缩，观望后续外资进一步动向。

他们并指出，台北外汇开盘一小时成交量1.21亿美元，交投转趋偏淡，场上除了进口商买汇需求较为积极外，出口商抛汇卖需则转趋安静，至于外资买卖汇双向交易皆有，暂看不出明显方向。

〞现在浑沌不明，大家都不敢动。〞一位商业银行交易员说。

本地时间10:37，台币兑美元升6.7分报30.371，交易区间在30.355-30.389；韩元兑美元报1,139.5，上日收在1,144.0；台股加权指数则涨0.56%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初一个月期美元/台币换汇点再由溢价转为小幅折价；目前指标一个月美元/台币远汇报30.349/30.386，上日收在30.350。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.350-30.400

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元续跌，因欧洲货币政策立场转趋鹰派的预期升温

--美国股市：道琼工业指数收涨0.68%，纳斯达克指数上升1.43%(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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