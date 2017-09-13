台湾汇市：台币兑美元第三日收低，因外资卖超台股并汇出

* 苹果新手机推出利多出尽，外资卖超台股汇出 * 美元空单回补，海外NDF美元/台币折价幅度收敛 * 明日台币兑美元主要区间料在30.000-30.100 路透台北9月13日 - 台币兑美元周三收贬，第三日下跌。交易员指出，外资在股市卖超并汇出， 且美元空单在海外NDF回补，令台币表现疲弱。 交易员表示，出口商近日宣泄美元卖压后，逢反弹抛汇的需求也相应降低，这使得台币应声贬破30.050价 位，后市台币表现仍以国际美元走势以及台股涨跌为观察重点。 〞外资午后买汇力道蛮强的，台股在苹果新手机推出后利多出尽吧。〞一位外商银行交易员说。 他表示，这两天无论是投资台股或是短线炒汇的外资，汇出的动作颇为一致，海外无本金交割远期外汇(N DF)一个月期美元/台币换汇点折价幅度也收敛，显示海外看空美元的势力有所消退。 另一银行交易员则指出，随着台币缓步回贬，出口商似乎也不急着抛汇了，卖出美元的期望价位逐渐向上 调高，若是国际美元持续反弹，台币恐有缓贬压力。 不过交易员认为，除非外资有大量汇出需求，否则台币骤贬的机率也不高，顶多在30.20就有支撑。后市 除观察国际美元外，要留意台股在苹果发表新手机后，外资是否持续调节相关概念股。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛 ；目前一个月美元/台币远汇报29.928/29.947，上日收在29.910。 多数新兴亚洲货币周三小涨，无视近期美元上扬，因人民币从连三日跌势反弹，且亚洲股市小幅上涨至10 年高点。 台湾股市周三收跌，并创逾半个月新低。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股 卖超91.35亿台币，连三个交易日卖超共158.99亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.000-30.100。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.056 30.030 30.015-30.069 30.020 8.53 4.91 司 元太外汇经纪公 30.055 30.030 30.015-30.067 30.015 4.05 3.06 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.095/-0.085 -0.105/-0.095 美元/台币六个月期 -0.345/-0.320 -0.365/-0.335 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)