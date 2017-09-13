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台湾汇市：台币兑美元第三日收低，因外资卖超台股并汇出
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#亚洲
2017年9月13日 / 早上8点56分 / 1 个月前

台湾汇市：台币兑美元第三日收低，因外资卖超台股并汇出

2 分钟阅读

    * 苹果新手机推出利多出尽，外资卖超台股汇出
    * 美元空单回补，海外NDF美元/台币折价幅度收敛
    * 明日台币兑美元主要区间料在30.000-30.100

    路透台北9月13日 - 台币兑美元周三收贬，第三日下跌。交易员指出，外资在股市卖超并汇出，
且美元空单在海外NDF回补，令台币表现疲弱。
    
    交易员表示，出口商近日宣泄美元卖压后，逢反弹抛汇的需求也相应降低，这使得台币应声贬破30.050价
位，后市台币表现仍以国际美元走势以及台股涨跌为观察重点。
     
    〞外资午后买汇力道蛮强的，台股在苹果新手机推出后利多出尽吧。〞一位外商银行交易员说。
    
    他表示，这两天无论是投资台股或是短线炒汇的外资，汇出的动作颇为一致，海外无本金交割远期外汇(N
DF)一个月期美元/台币换汇点折价幅度也收敛，显示海外看空美元的势力有所消退。
    
    另一银行交易员则指出，随着台币缓步回贬，出口商似乎也不急着抛汇了，卖出美元的期望价位逐渐向上
调高，若是国际美元持续反弹，台币恐有缓贬压力。
    
    不过交易员认为，除非外资有大量汇出需求，否则台币骤贬的机率也不高，顶多在30.20就有支撑。后市
除观察国际美元外，要留意台股在苹果发表新手机后，外资是否持续调节相关概念股。    
   
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛
；目前一个月美元/台币远汇报29.928/29.947，上日收在29.910。
    
    多数新兴亚洲货币周三小涨，无视近期美元上扬，因人民币从连三日跌势反弹，且亚洲股市小幅上涨至10
年高点。
    
    台湾股市周三收跌，并创逾半个月新低。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股
卖超91.35亿台币，连三个交易日卖超共158.99亿台币。
   
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.000-30.100。  
               
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.056    30.030  30.015-30.069   30.020     8.53       4.91
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.055    30.030  30.015-30.067   30.015     4.05       3.06
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.095/-0.085              -0.105/-0.095
 美元/台币六个月期          -0.345/-0.320              -0.365/-0.335
        
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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