台湾汇市：台币兑美元转收贬，因午后美元重拾动能且外资汇出

* 午后美元转强，外资汇出令台币转贬 * 下周关注美联储主席鲍威尔政策报告内容 * 下周一主要交易区间料在29.200-29.400 路透台北2月23日 - 台币兑美元周五微幅收贬，连二日下跌。交易员表示，虽然美债殖利率回落，带动今日台币多数时间随亚币呈现上扬格局，但午后美元似乎重拾动能，令台币转为收低。 他们指出，临近月底，出口商的例行性抛汇需求支撑台币，但午后海外NDF指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上午收敛，外资也反手汇出，台币因而承压。 〞这盘有点诡异，外资下午买不少(美元)。〞一位银行交易员说。 展望下周汇市，交易员认为，市场仍以美元走势马首是瞻，短期可能影响其动向者就是周三美联储主席鲍威尔在国会的政策报告内容。 有交易员指出，美元虽受市场忧虑美国政府的弱势美元政策打击看贬，但近期随着美联储可能加快升息步伐的猜测，以及美国公债殖利率的持续上扬，呈现止跌回稳走势，美元指数打底迹象日益明显。 〞要留意鲍威尔的证词，但我觉得看(美元)中性啦。〞一位公营银行交易员说。 另一银行交易员则称，市场将关注鲍威尔的谈话是否会强化美联储将加快升息速度的市场预期，此外，也会留意他对于近期美国股市剧烈波动的看法。 鲍威尔将于美国时间下周三在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策报告。 在实质需求方面，交易员表示，由于最近美股波动变大，外资在台股操作也是忽多忽空，在汇市进出也趋于频繁，看不出明显趋势。下周因是月底，出口商仍会有例行的抛汇需求，有助于台币表现偏强。 交易员预估，下周一台币兑美元主要区间在29.200-29.400。 台湾股市周五收高，台湾加权股价指数收盘涨1.24%，至10,794.55点。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.89亿台币，上交易日修正后为卖超67.91亿台币。 多数亚币周五扳回近期部分跌幅，因美债收益率回落提振了风险偏好，并推高了地区性资产。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘持平；目前一个月美元/台币远汇报29.171/29.186，上日收在29.198。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.306 29.301 29.226-29.310 29.273 8.10 11.91 司 元太外汇经纪公 29.307 29.300 29.233-29.310 29.260 4.40 5.42 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.075 -0.090/-0.080 美元/台币六个月期 -0.450/-0.425 -0.435/-0.415 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)