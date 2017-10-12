台湾汇市：台币兑美元连两升创逾两周高位，国际美元走弱外商银抛汇不多

* 台币兑美元收盘连两升，再创逾两周高位 * 外商银买卖汇都有，抛汇力道不若上日积极 * 明日台币兑美元区间料在30.170-30.250 路透台北10月12日 - 台币兑美元周四收升并创逾两周新高；交易员指出，国际美元走疲，亚币 趋升带动台币连两日收扬；不过外商银今日买卖美元皆有，抛汇力道不若上日积极，汇价短期料落入区间盘整 。 台币此前收盘新高为9月25日的30.172。汇银人士说，今日11:00定盘价前，外商银拱高美元价格，但全日 亦有外商银持续抛汇，两股力道势钧力敌。至于今日进口商逢美元低位，买汇力道也不小。 〞昨天升1角，今天升2分，没力了。〞一位大型本地汇银交易员说。 他们表示，出口商近期抛汇力道不小，至于美元走低后也吸引很多进口商买汇，实质需求主导全场。 〞目前上方暂时不会过30.400了，短期内就差不多这样了，〞一小型外商银交易员说。他们表示，由于各 方认为美联储第四季还要升息，估计升息前或有机会再拉抬美元行情。先前外资买汇也初告段落，不致再有力 量明显拉抬美元。 不过他们也说，股市近日再创27年新高位，〞除非股市有大行情，才有可能突破上下缘。〞前述交易员说 。 台湾股市周四收升，不但〞连八涨〞，且续创27年半新高。至于外资及陆资在台股买超61.2 8亿台币，连四个交易日买超共223.77亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距 不大；目前一个月美元/台币远汇报30.167/30.194，上日收在30.210。 亚币周四大多上涨，因美国通胀前景的不确定性打压美元，美元指数跌至两周低点。 台币紧盯的--韩元兑美元收报1,133.2，上日收在1,135.2。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的9月19-20日政策会议记录显示，决策者对通胀加速上升的前 景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.170-30.250。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.213 30.232 30.185-30.245 30.205 6.58 6.07 司 元太外汇经纪公 30.213 30.231 30.188-30.240 30.206 3.40 3.87 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.035/-0.015 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.245/-0.205 -0.230/-0.200 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)