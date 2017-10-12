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台湾汇市：台币兑美元连两升创逾两周高位，国际美元走弱外商银抛汇不多
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#亚洲
2017年10月12日 / 上午9点00分 / 9 天前

台湾汇市：台币兑美元连两升创逾两周高位，国际美元走弱外商银抛汇不多

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收盘连两升，再创逾两周高位
    * 外商银买卖汇都有，抛汇力道不若上日积极
    * 明日台币兑美元区间料在30.170-30.250

    路透台北10月12日 - 台币兑美元周四收升并创逾两周新高；交易员指出，国际美元走疲，亚币
趋升带动台币连两日收扬；不过外商银今日买卖美元皆有，抛汇力道不若上日积极，汇价短期料落入区间盘整
。
    
    台币此前收盘新高为9月25日的30.172。汇银人士说，今日11:00定盘价前，外商银拱高美元价格，但全日
亦有外商银持续抛汇，两股力道势钧力敌。至于今日进口商逢美元低位，买汇力道也不小。
 
    〞昨天升1角，今天升2分，没力了。〞一位大型本地汇银交易员说。
    
    他们表示，出口商近期抛汇力道不小，至于美元走低后也吸引很多进口商买汇，实质需求主导全场。
    
    〞目前上方暂时不会过30.400了，短期内就差不多这样了，〞一小型外商银交易员说。他们表示，由于各
方认为美联储第四季还要升息，估计升息前或有机会再拉抬美元行情。先前外资买汇也初告段落，不致再有力
量明显拉抬美元。
    
    不过他们也说，股市近日再创27年新高位，〞除非股市有大行情，才有可能突破上下缘。〞前述交易员说
。 
    
    台湾股市周四收升，不但〞连八涨〞，且续创27年半新高。至于外资及陆资在台股买超61.2
8亿台币，连四个交易日买超共223.77亿台币。
         
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距
不大；目前一个月美元/台币远汇报30.167/30.194，上日收在30.210。    

    亚币周四大多上涨，因美国通胀前景的不确定性打压美元，美元指数跌至两周低点。
台币紧盯的--韩元兑美元收报1,133.2，上日收在1,135.2。

    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的9月19-20日政策会议记录显示，决策者对通胀加速上升的前
景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。    
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.170-30.250。     
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.213    30.232  30.185-30.245   30.205     6.58       6.07
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.213    30.231  30.188-30.240   30.206     3.40       3.87
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.035/-0.015               -0.030/-0.020
 美元/台币六个月期           -0.245/-0.205               -0.230/-0.200
        
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