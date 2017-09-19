台湾汇市：台币兑美元连两日收贬，出口商抛汇多但观望美联储会议

* 台币兑美元连二日收跌 * 市场观望美联储会议结果 * 明日台币兑美元主要区间料在30.050-30.250 路透台北9月19日 - 台币兑美元周二收盘连两日小贬。交易员表示，韩元走疲，近两日外商银买美元动作不小；但另一方面出口商美元卖压也颇大，令台币贬幅受限。今日成交不若上日热络，市场观望周四的美联储最新会议结论。 汇银人士认为，近日国际美元走强引导下，亚币走疲，韩元也同步走弱。但台币走弱至30.130就见到出口商美元卖压抛出，且卖压还不小。 〞(美元)上来的幅度和速度略微太慢了，有点看不懂。〞一位小型商银交易员说。 他们指出，今日大型美系和欧系数家外商银行纷纷入场买美元，不过推升美元幅度并不大，甚至部分进口商也已加入买美元行列。 部分交易员认为，近期包括英国、加拿大纷纷有升息声音，且通膨上扬，若未来油价又有走高迹象，不排除美国的货币政策将偏向鹰派一些，可能进一步拉抬国际美元升势。 也有交易员称，出口商的美元卖压若持续，即使国际美元续升，台币走势也将逆于亚币而偏强，这么一来台湾央行可能的选择就更少，升息的选项会显得更不可能。目前周四美国联储的会议结果，还是重要的判断未来行情指标。 台北时间周四凌晨，美联储将公布最新的会议结果，各方也关注美联储的缩减资产表时程何时启动。 台湾股市周二收跌0.52%，中止连三日涨势。分析师称，今日大盘指数一度涨破前波盘中高位，惟指数逢高后继无力并出现获利了结卖压；至于今日外资及陆资在台股转为卖超60.22亿台币。 韩元兑美元今日收报1,131.3，上日收在1,126.6。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略有缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.018/30.078，上日收在30.043。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.050-30.250。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.137 30.108 30.081-30.140 30.120 8.08 9.04 司 元太外汇经纪公 30.135 30.108 30.083-30.135 30.098 4.16 4.455 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.115/-0.100 美元/台币六个月期 -0.350/-0.325 -0.385/-0.350 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 张喜良)