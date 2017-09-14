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台湾汇市：台币兑美元连四日收跌，出口商抛汇卖压不止料贬幅有限
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#亚洲
2017年9月14日 / 早上8点47分 / 1 个月前

台湾汇市：台币兑美元连四日收跌，出口商抛汇卖压不止料贬幅有限

2 分钟阅读

    * 台币连四日收贬，因美元持续反弹
    * 出口商抛汇卖压不止，台币贬幅料将有限
    * 明日台币兑美元主要区间料在30.050-30.140

    路透台北9月14日 - 台币兑美元周四连四日收贬。交易员指出，因国际美元持续反弹，韩元引领亚洲货币下跌，且外资仍卖超台股并汇出。
    
    他们表示，今日一早外资汇出力道明显，令台币兑美元创近两周低位，但随后出口商美元卖盘出现，使得台币汇价维持在30.100附近狭幅整理至终场。
     
    〞出口商力道还是强一点，美元上方空间不大。〞一位银行交易员说。
    
    另一银行交易员则称，相较于上周五的29.900，美元已经回升了200点，出口商抛汇的意愿当然高；外资虽然仍有汇出，但卖超台股的金额也在缩小。除非今晚美元因美国通胀数据的公布进一步推升，否则上档空间应该不大。
    
    一大型银行交易员也指出，美元本周自低档连续弹升，后市会怎么走，将关注今晚公布的美国消费者通胀数据而定。惟今年来美元受制于美国总统特朗普政策执行不力，以及朝鲜等地缘政治负面影响均尚未消除而偏弱，反弹反而建议卖出。  
    
    台币兑美元今日盘中低见30.132，前低为9月4日的30.260。 

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘大致持稳；目前一个月美元/台币远汇报30.040/30.060，上日收在30.025。
    
    大多数新兴亚币周四下滑，今日稍晚美国通胀数据出炉前美元/日圆持稳于四周高位附近。
    
    台湾股市周四小幅收升。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超25.62亿台币，连四个交易日卖超共184.61亿台币。
   
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.050-30.140。  
               
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.106    30.056  30.094-30.132   30.120     6.60       8.53
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.105    30.055  30.095-30.130   30.100     3.07       4.05
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.095/-0.075              -0.095/-0.085
 美元/台币六个月期          -0.335/-0.295              -0.345/-0.320
        
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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