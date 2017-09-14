台湾汇市：台币兑美元连四日收跌，出口商抛汇卖压不止料贬幅有限

* 台币连四日收贬，因美元持续反弹 * 出口商抛汇卖压不止，台币贬幅料将有限 * 明日台币兑美元主要区间料在30.050-30.140 路透台北9月14日 - 台币兑美元周四连四日收贬。交易员指出，因国际美元持续反弹，韩元引领亚洲货币下跌，且外资仍卖超台股并汇出。 他们表示，今日一早外资汇出力道明显，令台币兑美元创近两周低位，但随后出口商美元卖盘出现，使得台币汇价维持在30.100附近狭幅整理至终场。 〞出口商力道还是强一点，美元上方空间不大。〞一位银行交易员说。 另一银行交易员则称，相较于上周五的29.900，美元已经回升了200点，出口商抛汇的意愿当然高；外资虽然仍有汇出，但卖超台股的金额也在缩小。除非今晚美元因美国通胀数据的公布进一步推升，否则上档空间应该不大。 一大型银行交易员也指出，美元本周自低档连续弹升，后市会怎么走，将关注今晚公布的美国消费者通胀数据而定。惟今年来美元受制于美国总统特朗普政策执行不力，以及朝鲜等地缘政治负面影响均尚未消除而偏弱，反弹反而建议卖出。 台币兑美元今日盘中低见30.132，前低为9月4日的30.260。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘大致持稳；目前一个月美元/台币远汇报30.040/30.060，上日收在30.025。 大多数新兴亚币周四下滑，今日稍晚美国通胀数据出炉前美元/日圆持稳于四周高位附近。 台湾股市周四小幅收升。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超25.62亿台币，连四个交易日卖超共184.61亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.050-30.140。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.106 30.056 30.094-30.132 30.120 6.60 8.53 司 元太外汇经纪公 30.105 30.055 30.095-30.130 30.100 3.07 4.05 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.095/-0.075 -0.095/-0.085 美元/台币六个月期 -0.335/-0.295 -0.345/-0.320 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)