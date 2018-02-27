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February 27, 2018 / 8:42 AM / a day ago

台湾汇市：台币兑美元量缩微升，等待美联储新主席国会初试啼声

2 分钟阅读

    * 观望美联储主席鲍威尔证词，市况清淡
    * 月底出口商虽抛汇但进口商也逢低承接
    * 周四主要交易区间料在29.100-29.300

    路透台北2月27日 - 台币兑美元周二微幅收升，整日在窄幅区间内波动。交易员表示，因市场等
候美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔的首次证词，且明日汇市因公共假期休市，因此市况相对清淡
。
    
    他们指出，今日台币兑美元仅在不到4分的区间内整理，虽然月末有出口商的抛汇需求，但在29.200下方
也有进口商逢低承接美元。外资则是买卖皆有，整体而言缺乏交投方向。
    
    〞差点闷死，幸好明天要放假了。〞一位银行交易员说。
    
    另一银行交易员则称，早盘韩元、人民币一度因美元弱势冲高，但午后也都回吐了部分涨幅，这也让台币
多数时间仅能在29.200价位附近上下浮沉。后续走势要看今晚鲍威尔证词的内容而定。     
    
    交易员预估，周四台币兑美元主要区间在29.100-29.300。     

    台湾股市周二小幅收跌，月线则收低2.6%。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台
股转为卖超10.69亿台币，中止先前连两个交易日买超共23亿台币。
    
    多数新兴亚币周二仅小幅波动，走势与美元雷同，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席鲍威
尔的首次国会作证。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘大致持平
；目前一个月美元/台币远汇报29.105/29.135，上日收在29.080。
  
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.230   29.235  29.190-29.230  29.200       5.81      6.78
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.229   29.235  29.191-29.229  29.199       3.47      3.56
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.120/-0.100             -0.120/-0.100
 美元/台币六个月期            -0.525/-0.485             -0.510/-0.470
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 乔艳红)
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