台湾汇市：台币兑美元量缩微升，等待美联储新主席国会初试啼声

* 观望美联储主席鲍威尔证词，市况清淡 * 月底出口商虽抛汇但进口商也逢低承接 * 周四主要交易区间料在29.100-29.300 路透台北2月27日 - 台币兑美元周二微幅收升，整日在窄幅区间内波动。交易员表示，因市场等 候美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔的首次证词，且明日汇市因公共假期休市，因此市况相对清淡 。 他们指出，今日台币兑美元仅在不到4分的区间内整理，虽然月末有出口商的抛汇需求，但在29.200下方 也有进口商逢低承接美元。外资则是买卖皆有，整体而言缺乏交投方向。 〞差点闷死，幸好明天要放假了。〞一位银行交易员说。 另一银行交易员则称，早盘韩元、人民币一度因美元弱势冲高，但午后也都回吐了部分涨幅，这也让台币 多数时间仅能在29.200价位附近上下浮沉。后续走势要看今晚鲍威尔证词的内容而定。 交易员预估，周四台币兑美元主要区间在29.100-29.300。 台湾股市周二小幅收跌，月线则收低2.6%。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台 股转为卖超10.69亿台币，中止先前连两个交易日买超共23亿台币。 多数新兴亚币周二仅小幅波动，走势与美元雷同，市场等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)新主席鲍威 尔的首次国会作证。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘大致持平 ；目前一个月美元/台币远汇报29.105/29.135，上日收在29.080。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.230 29.235 29.190-29.230 29.200 5.81 6.78 司 元太外汇经纪公 29.229 29.235 29.191-29.229 29.199 3.47 3.56 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.120/-0.100 -0.120/-0.100 美元/台币六个月期 -0.525/-0.485 -0.510/-0.470 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 乔艳红)