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亚洲
February 13, 2018 / 9:17 AM / a day ago

台湾汇市：台币兑美元量缩微收升，明封关仍须关注美股后市及外资动向

2 分钟阅读

    * 台币兑美元量缩微收升
    * 明封关仍须关注美股后市及外资动向
    * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.280-29.380

    路透台北2月13日 - 台币兑美元周二量缩微收升；交易员表示，由于国际美元
回落，使台币随日圆等亚币区间偏升，惟交投转趋淡净，明为汇市封关日，仍须关注美股后
市及外资进一步动向。
    
    他们指出，随着股债市封关后，汇市量能明显不如日前活络，场上多为进/出口商实质
买卖汇交易，至于外资买卖汇双向交易皆有，看不出明显方向。 
    
    〞感觉外资好像放假了。〞一位公营银行交易员说。
    
    另位民营银行交易员提到，周三为台湾汇市在农历年前最后交易日，预期交投将更显清
淡，成交将以实质抛补为主，料在区间内随亚币狭幅盘整。

    因应农历年春节假期，台湾股市、债市周一(12日)封关，汇市则在周三(14日)封关，三
大金融市场并将于下周三(21日)同步重新开市。
    
    多数亚洲新兴市场货币兑美元在周二上涨，因在全球股市表现出企稳后，全球风险偏好
回升，与此同时，美元则处于守势，因投资者担忧美债收益率优势消退。其中
韩元今收报1,084.5，较上日收盘价1,084.6涨0.01%。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.175/29.185，上日收在29.19
1。
   
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.280-29.380。   
        
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.358   29.400  29.346-29.392  29.392       5.84      8.90
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.357   29.400  29.330-29.377  29.350       3.44      5.05
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.130/-0.120             -0.110/-0.100
 美元/台币六个月期            -0.495/-0.465             -0.455/-0.425
    
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