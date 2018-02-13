台湾汇市：台币兑美元量缩微收升，明封关仍须关注美股后市及外资动向

* 台币兑美元量缩微收升 * 明封关仍须关注美股后市及外资动向 * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.280-29.380 路透台北2月13日 - 台币兑美元周二量缩微收升；交易员表示，由于国际美元 回落，使台币随日圆等亚币区间偏升，惟交投转趋淡净，明为汇市封关日，仍须关注美股后 市及外资进一步动向。 他们指出，随着股债市封关后，汇市量能明显不如日前活络，场上多为进/出口商实质 买卖汇交易，至于外资买卖汇双向交易皆有，看不出明显方向。 〞感觉外资好像放假了。〞一位公营银行交易员说。 另位民营银行交易员提到，周三为台湾汇市在农历年前最后交易日，预期交投将更显清 淡，成交将以实质抛补为主，料在区间内随亚币狭幅盘整。 因应农历年春节假期，台湾股市、债市周一(12日)封关，汇市则在周三(14日)封关，三 大金融市场并将于下周三(21日)同步重新开市。 多数亚洲新兴市场货币兑美元在周二上涨，因在全球股市表现出企稳后，全球风险偏好 回升，与此同时，美元则处于守势，因投资者担忧美债收益率优势消退。其中 韩元今收报1,084.5，较上日收盘价1,084.6涨0.01%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.175/29.185，上日收在29.19 1。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.280-29.380。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.358 29.400 29.346-29.392 29.392 5.84 8.90 司 元太外汇经纪公 29.357 29.400 29.330-29.377 29.350 3.44 5.05 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.130/-0.120 -0.110/-0.100 美元/台币六个月期 -0.495/-0.465 -0.455/-0.425 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 林高丽)