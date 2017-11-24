台湾汇市：台币兑美元量缩收微贬，下周进入月底出口商抛汇压力较大

* 台币兑美元由小升转收微贬 * 美国感恩假期令交投淡静 * 下周台币兑美元区间料在29.900-30.100 路透台北11月24日 - 台币兑美元周五由小升转收微贬，交投淡静。交易员指出，美国上日因感 恩节休市，外资进出不多 ，上午外商银有买有卖，方向不明，至于出口商则小幅抛汇。只不过午后买盘稍现，令台币收盘转微贬。 汇银人士表示，下周进入月底，目前看来出口商美元卖压还是稍强过进口商买盘，台币缓升的机会稍大。 〞下周台币还是缓升，但不会跑太远，估计还会在30附近。〞一家大型汇银人士表示。 至于外资的动态，他们表示，外资在台股交易意愿仍高，目前尚看不出大幅汇出意愿，尤其台股本周也创 下逾27年高位，预料台币可以维持缓升趋势。 〞外资如果不出去，台币大贬不易。〞另一大型汇银人士说。 下周全球重要事件包括：美联储主席叶伦周三将赴国会联合经济委员会，就经济前景发表证词陈述感恩节 ；此外美联储周三也将发布经济形势褐皮书；周四韩国央行有货币政策会议并宣布利率决定。 台湾股市周五持稳收平盘，在逾27年收盘高位附近游走。证交所资料周五外资及陆资在台股转为 卖超30.80亿台币，中止先前连三个交易日买超共计178.69亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略为 缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.808/29.878，上日收在29.810。 交易员预估，下周台币兑美元交易区间主要在29.900-30.100。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.010 30.007 29.984-30.012 29.999 4.81 7.05 司 元太外汇经纪公 30.008 30.007 29.985-30.008 29.990 3.76 3.18 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.115/-0.105 -0.140/-0.120 美元/台币六个月期 -0.440/-0.410 -0.460/-0.425 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)