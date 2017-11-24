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台湾汇市：台币兑美元量缩收微贬，下周进入月底出口商抛汇压力较大
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2017年11月24日 / 上午9点08分 / 1 天前

台湾汇市：台币兑美元量缩收微贬，下周进入月底出口商抛汇压力较大

2 分钟阅读

    * 台币兑美元由小升转收微贬
    * 美国感恩假期令交投淡静
    * 下周台币兑美元区间料在29.900-30.100

    路透台北11月24日 - 台币兑美元周五由小升转收微贬，交投淡静。交易员指出，美国上日因感
恩节休市，外资进出不多
，上午外商银有买有卖，方向不明，至于出口商则小幅抛汇。只不过午后买盘稍现，令台币收盘转微贬。

    汇银人士表示，下周进入月底，目前看来出口商美元卖压还是稍强过进口商买盘，台币缓升的机会稍大。
    
    〞下周台币还是缓升，但不会跑太远，估计还会在30附近。〞一家大型汇银人士表示。    
 
    至于外资的动态，他们表示，外资在台股交易意愿仍高，目前尚看不出大幅汇出意愿，尤其台股本周也创
下逾27年高位，预料台币可以维持缓升趋势。

    〞外资如果不出去，台币大贬不易。〞另一大型汇银人士说。

    下周全球重要事件包括：美联储主席叶伦周三将赴国会联合经济委员会，就经济前景发表证词陈述感恩节
；此外美联储周三也将发布经济形势褐皮书；周四韩国央行有货币政策会议并宣布利率决定。
     
    台湾股市周五持稳收平盘，在逾27年收盘高位附近游走。证交所资料周五外资及陆资在台股转为
卖超30.80亿台币，中止先前连三个交易日买超共计178.69亿台币。     

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略为
缩小；目前一个月美元/台币远汇报29.808/29.878，上日收在29.810。    

    交易员预估，下周台币兑美元交易区间主要在29.900-30.100。
    
 16:00             台币/美元  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        报价                                     亿美元   量／亿美
                                                                               元 
 台北外汇经纪公       30.010    30.007  29.984-30.012   29.999     4.81       7.05
 司                                                                      
 元太外汇经纪公       30.008    30.007  29.985-30.008   29.990     3.76       3.18
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.115/-0.105               -0.140/-0.120
 美元/台币六个月期            -0.440/-0.410               -0.460/-0.425
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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