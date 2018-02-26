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亚洲
February 26, 2018 / 8:40 AM / 更新于 a day ago

台湾汇市：台币兑美元随亚币收升，受益月底出口商抛汇

2 分钟阅读

    * 美元走弱且出口商月底抛汇令台币偏强
    * 观望美联储主席鲍威尔政策报告内容
    * 明日主要交易区间料在29.180-29.280

    路透台北2月26日 - 台币兑美元周一收升。交易员表示，因国际美元走弱，令台币随亚洲货币走
强。出口商的月底抛汇需求，也令台币欲小不易。
    
    虽然台币整体偏强，但他们指出，进口商在29.220-29.230附近有美元承接买盘，让台币升值幅度无法进
一步扩大。由于市场等候美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔的首次证词，此前料难脱狭幅整理格局
。
    
    〞基本上不脱无聊两字，就用汇率持稳来庆祝新总裁上任。〞一位银行交易员说。
    
    另一银行交易员则称，虽然今日美元指数下跌，但基本上在鲍威尔发表证词前，市场难见明确走向
。周三汇市将因公众假期休市，明日将是月底出口商抛汇的最后机会，预料台币仍将偏强。 
    
    台湾央行上午举行新旧任总裁交接仪式，新任总裁杨金龙称，全球化所带来的影响持续存在，未来要如何
妥适因应资本移动对汇率、利率，及对金融稳定的冲击，是央行很大的挑战。   
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.180-29.280。     

    台湾股市周一收涨并创三周收盘新高。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买
超2.12亿台币，连两个交易日买超共23亿台币。
    
    新兴亚洲货币兑美元周一走坚，因美国公债收益率下降提振地区风险偏好，并导致美元处于守势。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目
前一个月美元/台币远汇报29.100/29.130，上日收在29.166。
  
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.235   29.306  29.220-29.279  29.279       6.78      8.10
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.235   29.307  29.220-29.278  29.278       3.56      4.40
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.120/-0.100             -0.090/-0.075
 美元/台币六个月期            -0.510/-0.470             -0.450/-0.425
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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