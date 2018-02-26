台湾汇市：台币兑美元随亚币收升，受益月底出口商抛汇

* 美元走弱且出口商月底抛汇令台币偏强 * 观望美联储主席鲍威尔政策报告内容 * 明日主要交易区间料在29.180-29.280 路透台北2月26日 - 台币兑美元周一收升。交易员表示，因国际美元走弱，令台币随亚洲货币走 强。出口商的月底抛汇需求，也令台币欲小不易。 虽然台币整体偏强，但他们指出，进口商在29.220-29.230附近有美元承接买盘，让台币升值幅度无法进 一步扩大。由于市场等候美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔的首次证词，此前料难脱狭幅整理格局 。 〞基本上不脱无聊两字，就用汇率持稳来庆祝新总裁上任。〞一位银行交易员说。 另一银行交易员则称，虽然今日美元指数下跌，但基本上在鲍威尔发表证词前，市场难见明确走向 。周三汇市将因公众假期休市，明日将是月底出口商抛汇的最后机会，预料台币仍将偏强。 台湾央行上午举行新旧任总裁交接仪式，新任总裁杨金龙称，全球化所带来的影响持续存在，未来要如何 妥适因应资本移动对汇率、利率，及对金融稳定的冲击，是央行很大的挑战。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.180-29.280。 台湾股市周一收涨并创三周收盘新高。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买 超2.12亿台币，连两个交易日买超共23亿台币。 新兴亚洲货币兑美元周一走坚，因美国公债收益率下降提振地区风险偏好，并导致美元处于守势。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目 前一个月美元/台币远汇报29.100/29.130，上日收在29.166。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.235 29.306 29.220-29.279 29.279 6.78 8.10 司 元太外汇经纪公 29.235 29.307 29.220-29.278 29.278 3.56 4.40 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.120/-0.100 -0.090/-0.075 美元/台币六个月期 -0.510/-0.470 -0.450/-0.425 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)