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亚洲
March 7, 2018 / 8:48 AM / a day ago

台湾汇市：台币兑美元随韩元微收升，惟未脱区间关注全球贸易局势

2 分钟阅读

    * 全球贸易战发展受关注，台币未脱区间整理
    * 韩元因两韩政治面突破而涨升，激励台币略走多
    * 明日交易区间料在29.200-29.300 

    路透台北3月7日 - 台币兑美元周三微幅收升，量能更显清淡。交易员表示，韩元因
政治面突破而涨升，台币虽跟进但也仅小涨，仍未脱先前区间。目前全球仍关注美国是否掀起新一轮贸易战，
台币暂无明确方向。
    
    他们表示，贸易战的未来发展仍攸关全球贸易和经济复苏，各方保持观望态度。外商银今日小量抛补，汇
出略大于汇入。至于出口商亦略有进场抛汇，愈接近29.300力道愈大。整体而言台币未脱区间格局。
    
    一位中型商银交易人士说，〞台币如同一滩死水。〞今日台北和元太外汇中心成交量总计仅6.64亿美元，
较上日还下跌17.6%。
    
    他也认为，尽管近期国际消息常常正负面交杂出陈，但除非台股大跌，否则预料台币不会有太大的震荡。
本周要先看周末的美国非农就业数据表现。
    　
    另外一家大型商银交易员则表示，即便国际美元近期走疲，但台币看似亦无走强的意图，整体而言仍是清
淡中等待新一轮方向。至于进口商买汇力道还稍多于出口商。
    　
    他们预估，明日台币兑美元的交投区间料在29.200-29.300。 
    
    全球股市与美元周三下滑，此前美国白宫一名主张自由贸易的重要官员宣布辞职，令人担心总统特朗普将
推进钢铝关税计划并可能引发贸易战。   　
    
    美国白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周二宣布他将辞职。柯恩原是一位华尔街银行家，他反对
特朗普对进口钢铝征收高额关税的计划。
    
    韩国市场方面，因贸易战忧虑打压韩股收低，韩元在本地市场收报1,069.1韩元，较上
日收盘价1,076.1上涨0.65%。今日收位为2月19日以来最高，这是因为朝鲜领导人金正恩表露出愿意讨论去核
化问题。

    台湾股市周三随亚股收低且跌破月线支撑，短线料维持区间整理格局。证交所资料显示，外资周三小幅卖
超1.63亿台币，三大法人共买10.33亿台币。
 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩
大；目前一个月美元/台币远汇报29.145/29.155，上日收在29.123。
 16:00           台币/美元   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                      报价       盘                            亿美元  量／亿美
                                                                            元 
 台北外汇经纪公     29.254   29.287  29.241-29.267  29.265       4.17      5.13
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     29.254   29.287  29.241-29.264  29.261       2.47      2.93
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.110/-0.090             -0.085/-0.075
 美元/台币六个月期            -0.525/-0.485             -0.485/-0.455
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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