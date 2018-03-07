台湾汇市：台币兑美元随韩元微收升，惟未脱区间关注全球贸易局势

* 全球贸易战发展受关注，台币未脱区间整理 * 韩元因两韩政治面突破而涨升，激励台币略走多 * 明日交易区间料在29.200-29.300 路透台北3月7日 - 台币兑美元周三微幅收升，量能更显清淡。交易员表示，韩元因 政治面突破而涨升，台币虽跟进但也仅小涨，仍未脱先前区间。目前全球仍关注美国是否掀起新一轮贸易战， 台币暂无明确方向。 他们表示，贸易战的未来发展仍攸关全球贸易和经济复苏，各方保持观望态度。外商银今日小量抛补，汇 出略大于汇入。至于出口商亦略有进场抛汇，愈接近29.300力道愈大。整体而言台币未脱区间格局。 一位中型商银交易人士说，〞台币如同一滩死水。〞今日台北和元太外汇中心成交量总计仅6.64亿美元， 较上日还下跌17.6%。 他也认为，尽管近期国际消息常常正负面交杂出陈，但除非台股大跌，否则预料台币不会有太大的震荡。 本周要先看周末的美国非农就业数据表现。 另外一家大型商银交易员则表示，即便国际美元近期走疲，但台币看似亦无走强的意图，整体而言仍是清 淡中等待新一轮方向。至于进口商买汇力道还稍多于出口商。 他们预估，明日台币兑美元的交投区间料在29.200-29.300。 全球股市与美元周三下滑，此前美国白宫一名主张自由贸易的重要官员宣布辞职，令人担心总统特朗普将 推进钢铝关税计划并可能引发贸易战。 美国白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周二宣布他将辞职。柯恩原是一位华尔街银行家，他反对 特朗普对进口钢铝征收高额关税的计划。 韩国市场方面，因贸易战忧虑打压韩股收低，韩元在本地市场收报1,069.1韩元，较上 日收盘价1,076.1上涨0.65%。今日收位为2月19日以来最高，这是因为朝鲜领导人金正恩表露出愿意讨论去核 化问题。 台湾股市周三随亚股收低且跌破月线支撑，短线料维持区间整理格局。证交所资料显示，外资周三小幅卖 超1.63亿台币，三大法人共买10.33亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩 大；目前一个月美元/台币远汇报29.145/29.155，上日收在29.123。 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 盘 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 29.254 29.287 29.241-29.267 29.265 4.17 5.13 司 元太外汇经纪公 29.254 29.287 29.241-29.264 29.261 2.47 2.93 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.110/-0.090 -0.085/-0.075 美元/台币六个月期 -0.525/-0.485 -0.485/-0.455 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)