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台湾汇市：台币兑美元随韩元走弱收贬，国际美元走强且外商银汇出
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#亚洲
2017年9月26日 / 早上8点46分 / 25 天内

台湾汇市：台币兑美元随韩元走弱收贬，国际美元走强且外商银汇出

2 分钟阅读

    * 韩元走疲带动台币收跌
    * 外商银汇出力道稍大，但出口商月底前仍有美元卖压
    * 后续观察台股走势、外资动向
    * 台币兑美元明日主要区间料在30.200-32.330

    路透台北9月26日 - 台币兑美元周二收贬。交易员表示，北韩(朝鲜)不断调遣飞机，加强东岸防
御，韩元走跌。今台股连三跌，外商银汇出明显，出口商则抛汇缩小贬幅。若国际美元续走强，不
排除台币向趋贬方向。
    
    汇银人士表示，上午外商银买汇不少，月底前出口商的抛汇也频繁，光是上午就成交500多支。而午后台
股跌幅加重且下探半年线的支撑，外资累计已连六日卖超共353.93亿，午后汇出力道稍大。
    
    〞上周五外资卖很多，今天有明显的汇出，〞一位大型商银交易员说。
    
    他们表示，国际美元若反弹，且台股一旦不振，则可能加速外资汇出动作，如此一来台币可能朝向30.300
缓步靠拢。目前台币在30.200左右仍有不少的出口商愿意抛汇，后续关卡则先看30.250。    
    
    韩国联合通讯社周二援引国内情报机构报导称，继美国周末向朝鲜半岛派出B-1B轰炸机之后，朝鲜在不断
调遣飞机，加强东岸防御。
    
    台湾股市周二连三日收挫，下探半年线支撑。至于外资及陆资周二在台股卖超75.69亿台币，连六个交易
日卖超共353.93亿台币。
     
    韩元兑美元收报1,136.8，上日收在1,131.8。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显
缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.170/30.198，上日收在30.159。
     
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.200-30.330。   
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.216    30.172  30.180-30.240   30.230     8.28       5.13
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.215    30.173  30.183-30.230   30.230     4.97       3.19
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF        最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                              
                                                
 美元/台币一个月期           -0.060/-0.050              -0.105/-0.085
 美元/台币六个月期           -0.325/-0.295              -0.400/-0.360
        
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