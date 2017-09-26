台湾汇市：台币兑美元随韩元走弱收贬，国际美元走强且外商银汇出

* 韩元走疲带动台币收跌 * 外商银汇出力道稍大，但出口商月底前仍有美元卖压 * 后续观察台股走势、外资动向 * 台币兑美元明日主要区间料在30.200-32.330 路透台北9月26日 - 台币兑美元周二收贬。交易员表示，北韩(朝鲜)不断调遣飞机，加强东岸防 御，韩元走跌。今台股连三跌，外商银汇出明显，出口商则抛汇缩小贬幅。若国际美元续走强，不 排除台币向趋贬方向。 汇银人士表示，上午外商银买汇不少，月底前出口商的抛汇也频繁，光是上午就成交500多支。而午后台 股跌幅加重且下探半年线的支撑，外资累计已连六日卖超共353.93亿，午后汇出力道稍大。 〞上周五外资卖很多，今天有明显的汇出，〞一位大型商银交易员说。 他们表示，国际美元若反弹，且台股一旦不振，则可能加速外资汇出动作，如此一来台币可能朝向30.300 缓步靠拢。目前台币在30.200左右仍有不少的出口商愿意抛汇，后续关卡则先看30.250。 韩国联合通讯社周二援引国内情报机构报导称，继美国周末向朝鲜半岛派出B-1B轰炸机之后，朝鲜在不断 调遣飞机，加强东岸防御。 台湾股市周二连三日收挫，下探半年线支撑。至于外资及陆资周二在台股卖超75.69亿台币，连六个交易 日卖超共353.93亿台币。 韩元兑美元收报1,136.8，上日收在1,131.8。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显 缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.170/30.198，上日收在30.159。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.200-30.330。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.216 30.172 30.180-30.240 30.230 8.28 5.13 司 元太外汇经纪公 30.215 30.173 30.183-30.230 30.230 4.97 3.19 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.105/-0.085 美元/台币六个月期 -0.325/-0.295 -0.400/-0.360 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)