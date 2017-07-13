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台湾汇市：台币创两周收盘高位，因市场臆测叶伦不急于升息
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2017年7月13日 / 早上8点44分 / 22 天内

台湾汇市：台币创两周收盘高位，因市场臆测叶伦不急于升息

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 台币创两周高位，叶伦对升息态度偏向温和
    * 台币收盘涨幅收敛，缺乏实质需求挹注
    * 明日台币兑美元区间料在30.300-30.450

    路透台北7月13日 - 台币兑美元周四收升，创两周收盘高位。交易员称，因市场认为美联储主席
叶伦对升息态度偏向温和，不过美元多单在海外无本金交割远期外汇(NDF)停损告一段落后，台币涨升动能受
限，收盘脱离日高。
    
    他们指出，台币本周以来的上涨，多是跟随国际盘反映。虽然台股表现偏强，但外资在现货并未连续大动
作买超，汇入金额也不如想像地多，在缺乏实质卖汇需求带动下，台币短线反弹似已获得满足。
    
    〞这两天台币现货上扬是被NDF停损带动，外资汇入并不多。〞一外商银行交易员说。
    
    他认为，外资可能因为放暑假关系，近日并未有明显汇入需求。主要是出口商眼见美元一路下滑出手抛汇
，惟进口商也趁美元来到相对低档进场承接。 
    
    另一银行交易员则指出，外资今日仅在台股现货小量买超，午后由于美元卖盘后续乏力，使得台币升值幅
度因而收敛。这使得美元在30.300获得支撑。
    
    交易员认为，台币后市还是跟随国际盘变化，将观察韩元兑美元的升势是否延续，否则还是不
脱区间震荡走势。    
    
    台币今日升值1.05角报30.385，此前收盘高位在6月29日30.370。  

    新兴亚币周四上涨。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示美国未来最多只会缓慢升息后，美
元受到打击。韩元兑美元本地市场收报1,136.3，较周三收盘价1,145.1韩元上涨0.8%
，并且是6月20日以来的最高收盘水准。
    
    台湾股市加权股价指数今日收高0.38%。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资
在台股买超8.46亿台币，连三个交易日买超共151.26亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度略有扩大；目前一个
月美元/台币远汇报30.293/30.334，上日收在30.310。
                  
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.300-30.450。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.385    30.490  30.299-30.429   30.400     8.11       6.22
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.382    30.488  30.300-30.388   30.370     4.10       3.55
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.030/-0.020              -0.020/-0.010
 美元/台币六个月期          -0.150/-0.120              -0.120/-0.090
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)

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