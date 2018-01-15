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台湾汇市：台币创四日收盘高位，人民币领涨亚币且台股创高吸引外商银汇入
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#亚洲
January 15, 2018 / 9:08 AM / a day ago

台湾汇市：台币创四日收盘高位，人民币领涨亚币且台股创高吸引外商银汇入

2 分钟阅读

    * 台币随亚币连两日收升，创四个交易日收盘高位
    * 台股创高点，外商银汇入
    * 明日台币主要交投区间料在29.500-29.580

    路透台北1月15日 - 台币兑美元周一随亚币走升，并创四个交易日收盘高位。
汇银人士表示，国际美元走弱，亚币中以人民币带头领涨，且外商银转为汇入、台股也劲扬
下，带动台币连两日收升。
    
    他们表示，外商银上午汇入明显大于汇出，尤其股市收盘再创逾27年高位激励资金流入
。亚币中除了人民币涨升之外，韩元也走强，令台币收盘再攀升，创1月9日以来收盘高位。
    
    〞美国通膨数据好没错，但欧元区的消息更大。〞一位小型商银交易员说。
    
    他们也表示，美国数据虽强，但是各方猜测欧洲升息时点提前，全面拉抬欧元行情，令
美元黯然。
    美国12月核心消费者物价录得11个月来最大涨幅0.3%，因房租和医疗保健成本增加，提
 振今年通胀将会加速的预期。不过，受欧洲央行(ECB)决策者准备进一步缩减
货币刺激举措的希望提振，欧元暂获喘息。
    
    亚币周一则持坚，因美元大跌至三年低位。人民币涨势领先，因德国央行决定在外汇储
备中纳入人民币。韩元兑美元收报1,062.7，上日收在1,064.8。
           
    台湾股市周一收盘劲扬，随亚股同步走高，再创27年九个多月的收盘新高。证交所资料
显示外资及陆资在台股转为买超24.26亿台币，中止先前连四个交易日卖超共
计61.37亿台币。    
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.431/29.471，上日收
在29.506。  

    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.500-29.580。
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.542   29.600  29.510-29.575  29.575       7.14      8.02
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.542   29.600  29.515-29.569   29.550     3.515      4.05
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.080/-0.070             -0.065/-0.055
 美元/台币六个月期            -0.415/-0.385             -0.390/-0.360
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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