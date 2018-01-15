台湾汇市：台币创四日收盘高位，人民币领涨亚币且台股创高吸引外商银汇入

* 台币随亚币连两日收升，创四个交易日收盘高位 * 台股创高点，外商银汇入 * 明日台币主要交投区间料在29.500-29.580 路透台北1月15日 - 台币兑美元周一随亚币走升，并创四个交易日收盘高位。 汇银人士表示，国际美元走弱，亚币中以人民币带头领涨，且外商银转为汇入、台股也劲扬 下，带动台币连两日收升。 他们表示，外商银上午汇入明显大于汇出，尤其股市收盘再创逾27年高位激励资金流入 。亚币中除了人民币涨升之外，韩元也走强，令台币收盘再攀升，创1月9日以来收盘高位。 〞美国通膨数据好没错，但欧元区的消息更大。〞一位小型商银交易员说。 他们也表示，美国数据虽强，但是各方猜测欧洲升息时点提前，全面拉抬欧元行情，令 美元黯然。 美国12月核心消费者物价录得11个月来最大涨幅0.3%，因房租和医疗保健成本增加，提 振今年通胀将会加速的预期。不过，受欧洲央行(ECB)决策者准备进一步缩减 货币刺激举措的希望提振，欧元暂获喘息。 亚币周一则持坚，因美元大跌至三年低位。人民币涨势领先，因德国央行决定在外汇储 备中纳入人民币。韩元兑美元收报1,062.7，上日收在1,064.8。 台湾股市周一收盘劲扬，随亚股同步走高，再创27年九个多月的收盘新高。证交所资料 显示外资及陆资在台股转为买超24.26亿台币，中止先前连四个交易日卖超共 计61.37亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.431/29.471，上日收 在29.506。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.500-29.580。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.542 29.600 29.510-29.575 29.575 7.14 8.02 司 元太外汇经纪公 29.542 29.600 29.515-29.569 29.550 3.515 4.05 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.065/-0.055 美元/台币六个月期 -0.415/-0.385 -0.390/-0.360 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)