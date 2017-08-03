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台湾汇市：台币因外资汇入第二日收升，美国非农数据公布前料不脱区间
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2017年8月3日 / 早上8点54分 / 5 天内

台湾汇市：台币因外资汇入第二日收升，美国非农数据公布前料不脱区间

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 台币第二日收升，外资仍持续汇入带动
    * 关注美国非农数据发布，未脱整理格局
    * 明日台币兑美元区间料在30.180-30.280

    路透台北8月3日 - 台币兑美元周四第二日收升；交易员指出，虽然韩元兑美元走弱
且台股下跌，但外资午后仍偏向汇入，带动台币升值。不过由于美国将公布7月非农数据，观望气氛令台币不
脱区间整理格局。
    
    他们表示，今、明两天虽有大型上市企业发放现金股利，但除了早盘外资一度有汇出需求外，但随后却见
到更多的反向汇入，不过台币一旦升破30.200价位后，就会有进口商承接美元，令台币未能偏离短期高点太远
。
    
    〞就是外资汇入，不晓得他们在干嘛，下午还在进来。〞一大型银行交易员说。
    
    另一外商银行交易员则指出，虽然韩元走弱，但其实新兴亚币在国际美元走跌的大趋势下，仍是看升的。
不过台币近期升至30.200后的续航动力不足，除非有更大量的外资汇入突破，否则还是看区间整理。    
    
    台湾上市公司2017年现金股利发放日程请参照
    
    多数亚洲新兴市场货币周四持平或走低，在美国重要就业数据公布前市场趋于谨慎。韩元兑
美元跌至7月14日以来最低收盘水准1,128.8，较周三收盘位1,124.0下滑0.4%。
    
    台湾股市周四收跌中止连三日涨势。台湾加权股价指数收跌0.47%，至10,469.88点。
。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超56.21亿台币，中止先前连两个交易日买超共计8
9.86亿台币。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日收敛；目前一
个月美元/台币远汇报30.156/30.196，上日收在30.170。
    
    交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.180-30.280。
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
              
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.227    30.252  30.184-30.310   30.280     5.84       6.71
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.226    30.250  30.184-30.300   30.280     3.93       3.04
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.045/-0.025              -0.050/-0.035
 美元/台币六个月期          -0.195/-0.155              -0.210/-0.175 (记者 董永年；审校 乔艳红)

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