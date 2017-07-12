台湾汇市：台币因特朗普争议创逾一周收盘高位，观望叶伦国会证词

* 美元因特朗普长子电邮事件全线下跌 * 台币创逾一周高位，进出口商态度互换 * 明日台币兑美元区间料在30.400-30.550 路透台北7月12日 - 台币兑美元周三收升，创逾一周收盘高位。交易员称，美元因美国总统特朗 普长子电邮事件全线下跌，台币随韩元等亚洲新兴货币上涨。不过交易商操作心态仍偏向谨慎，因今晚美联储 主席叶伦将在国会作证词陈述。 他们指出，今日台币一开盘即上涨，美元在30.580高位根本是看得到吃不到的价位，实质交易区间约在30 .460-30.510，出口商眼见先前坚持的30.600价位愈离愈远，抛汇卖压逐渐出笼，进口商买汇力道反而逐渐缩 手。至于外资则偏向汇入。 〞台币虽然升不少，但还是区间偏震荡，就看今晚叶伦说什么。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则指出，今天有看到外资卖美元，估计是为了因应昨日大幅买超台股交割所用，但汇入力 道似乎不如想像的大。 一外商银行交易员称，台币今日随韩元等亚币反映美元的弱势，特朗普长子电邮事件后续如何发展仍属未 知，先将它当成单一事件看待。由于今晚叶伦要讲话，交易心态趋于谨慎。 台币今日升值1.03角报30.490，此前收盘高位在3日30.428。 多数亚币周三兑美元上涨，美元遭受打击，因有新的迹象表明俄罗斯曾干预美国2016年总统选举，此外在 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会发表半年度证词陈述之前，市场普遍谨慎。 台湾股市加权股价指数今日收高0.05%。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资 在台股买超30.43亿台币，连两个交易日买超共142.39亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度略有扩大；目前一个 月美元/台币远汇报30.440/30.450，上日收在30.515。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.400-30.550。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.490 30.593 30.457-30.580 30.550 6.22 5.08 司 元太外汇经纪公 30.488 30.592 30.460-30.525 30.525 3.55 3.33 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.010/0.005 美元/台币六个月期 -0.120/-0.090 -0.105/-0.070 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)