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台湾汇市：台币因股市回落与外资汇出连七贬，惟出口商大举抛汇
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2017年6月14日 / 早上8点43分 / 2 个月前

台湾汇市：台币因股市回落与外资汇出连七贬，惟出口商大举抛汇

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 台币连七日收贬，续创逾一个月新低
    * 出口商扩大抛汇，外资虽买美元但力道缩小
    * 明日台币兑美元区间料在30.050-30.250

    路透台北6月14日 - 台币兑美元周三微幅收贬，续创逾一个月低位。交易员称，因股市出现较明
显的跌幅，且外资仍偏向买美元并汇出，不过由于台币已连贬七日，引发出口商更大抛汇卖压，令台币贬幅因
而收敛。
    
    交易员指出，由于不确定今晚投资人会如何看待美联储货币政策决议，在担忧一旦市场朝鸽派解读恐令台
币转为升值情绪影响下，今日台币回贬至30.250附近令出口商抛汇的意愿更加浓厚。
    
    〞今天出口商比较多，之前输怕了，不敢了。〞一大型银行交易员说。
    
    该交易员并表示，虽然外资仍偏买美元，但今日在台股现货的卖超金额已进一步缩小，大盘在中午过后也
收敛下跌幅度，接下来动向如何也需进一步观察。
    
    另一外商银行交易员认为，今晚美联储货币政策决议的内容对台币汇率影响颇为关键，若是态度偏向鸽派
，外资料一改近期汇出的态度转为汇入，短线台币再强势挑战30.0关卡也不是不可能。    
    
    今天台币兑美元收贬0.3分报30.230，续创逾一个月低位，此前收盘新低为5月10日的30.266。
    
    亚币周三持稳，投资人等待美联储会议结果，以及未来美国升息步伐的线索和该国通胀前景方面的信号。
韩元周三收涨，因出口商和投资人在美联储今天稍晚公布6月政策决定之前卖出美元以获利了结
。韩元收报1,123.9，较周二收盘的1,128.3上涨0.4%。
    
    台湾股市周三开高收低。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超20.98亿台币，连四个交
易日卖超共计276.82亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点自溢价转为微幅折价；目前一
个月美元/台币远汇报30.213/30.243，上日收在30.224。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.050-30.250。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.230    30.210  30.170-30.254   30.180     7.24       9.12
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.229    30.225  30.165-30.254   30.180     4.25       4.61
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.015/-0.005               0.010/0.020
 美元/台币六个月期          -0.210/-0.180              -0.165/-0.140
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年 ；审校 曾祥进)

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