台湾汇市：台币因股市回落与外资汇出连七贬，惟出口商大举抛汇

* 台币连七日收贬，续创逾一个月新低 * 出口商扩大抛汇，外资虽买美元但力道缩小 * 明日台币兑美元区间料在30.050-30.250 路透台北6月14日 - 台币兑美元周三微幅收贬，续创逾一个月低位。交易员称，因股市出现较明 显的跌幅，且外资仍偏向买美元并汇出，不过由于台币已连贬七日，引发出口商更大抛汇卖压，令台币贬幅因 而收敛。 交易员指出，由于不确定今晚投资人会如何看待美联储货币政策决议，在担忧一旦市场朝鸽派解读恐令台 币转为升值情绪影响下，今日台币回贬至30.250附近令出口商抛汇的意愿更加浓厚。 〞今天出口商比较多，之前输怕了，不敢了。〞一大型银行交易员说。 该交易员并表示，虽然外资仍偏买美元，但今日在台股现货的卖超金额已进一步缩小，大盘在中午过后也 收敛下跌幅度，接下来动向如何也需进一步观察。 另一外商银行交易员认为，今晚美联储货币政策决议的内容对台币汇率影响颇为关键，若是态度偏向鸽派 ，外资料一改近期汇出的态度转为汇入，短线台币再强势挑战30.0关卡也不是不可能。 今天台币兑美元收贬0.3分报30.230，续创逾一个月低位，此前收盘新低为5月10日的30.266。 亚币周三持稳，投资人等待美联储会议结果，以及未来美国升息步伐的线索和该国通胀前景方面的信号。 韩元周三收涨，因出口商和投资人在美联储今天稍晚公布6月政策决定之前卖出美元以获利了结 。韩元收报1,123.9，较周二收盘的1,128.3上涨0.4%。 台湾股市周三开高收低。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超20.98亿台币，连四个交 易日卖超共计276.82亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点自溢价转为微幅折价；目前一 个月美元/台币远汇报30.213/30.243，上日收在30.224。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.050-30.250。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.230 30.210 30.170-30.254 30.180 7.24 9.12 司 元太外汇经纪公 30.229 30.225 30.165-30.254 30.180 4.25 4.61 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.210/-0.180 -0.165/-0.140 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年 ；审校 曾祥进)