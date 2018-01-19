台湾汇市：台币大涨再创逾四年收盘高位，跟随人民币强劲步伐

* 台币收盘大升1.32角，再创逾四年收盘高位 * 人民币大涨，外商银大汇入 * 明日台币主要交投区间料在29.300-29.500 路透台北1月19日 - 台币兑美元周五收盘大升1.32角，再创逾四年收盘高位。汇银人士表示，由 于人民币大升带动亚洲货币强劲上扬，外商银全面抛汇，推升台币涨势更强劲。 汇银人士称，外商银连续大买台股，台股连连走升创下28年的高位，外商资金也汇入台湾，热钱仍力捧台 币资产，股汇双涨。台币收盘前高是2013年10月23日的29.425。 〞外资一面倒都在汇入，〞一位公营银行交易员说。他表示，外商银大幅汇入一方面是因为人民币大涨， 但另外一方面，资金续留亚洲，推升亚币上涨。 一位大型汇银人士也说，台币今日升破29.400之后，下面的美元买盘即见到很多，疑似来自于央行的买单 力撑美元。不过倒也没有太强硬，至于进口商也有不少买盘出笼。 新兴亚洲市场货币周五走强，因对美国政府可能停摆的担忧使美元陷于三年低点附近，而中国强劲经济 数据则提振亚洲市场人气。 **视国际美元走向** 他们也表示，国际美元走至波段低点，短期内尚未见大幅扬升的契机。虽然美国联邦储备理事会(FED)今 年的利率将再往正常化迈进，不过由于市场早已有所预期，因此目前已对此消息中性反应。 交易员也表示，由于市场普遍关注美国政府营运可能开天窗而忧心，美元走疲。至于下周还有日本央行会 议等国际消息等待厘清。 美国众议院周四夜里批准延长联邦拨款计划至2月16日。这项为避免政府机构在周五午夜关门的议案在国 会取得进展，但在参议院的前途仍然未卜。 台湾股市周五随亚股连六日收升，并创28年新高，权重股台积电2330.TW因上日交出亮丽财报而大涨。 外资及陆资在台股买超86.11亿台币，连五个交易日买超共计344.60亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有 扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.270/29.320，上日收在29.430。 交易员预估，下日台币兑美元主要区间在29.300-29.500。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.430 29.562 29.387-29.553 29.550 11.93 6.27 司 元太外汇经纪公 29.432 29.563 29.385-29.546 29.546 4.79 4.05 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.435/-0.395 -0.370/-0.340 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)