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January 19, 2018 / 9:04 AM / a day ago

台湾汇市：台币大涨再创逾四年收盘高位，跟随人民币强劲步伐

2 分钟阅读

    * 台币收盘大升1.32角，再创逾四年收盘高位
    * 人民币大涨，外商银大汇入
    * 明日台币主要交投区间料在29.300-29.500

    路透台北1月19日 - 台币兑美元周五收盘大升1.32角，再创逾四年收盘高位。汇银人士表示，由
于人民币大升带动亚洲货币强劲上扬，外商银全面抛汇，推升台币涨势更强劲。
  
    汇银人士称，外商银连续大买台股，台股连连走升创下28年的高位，外商资金也汇入台湾，热钱仍力捧台
币资产，股汇双涨。台币收盘前高是2013年10月23日的29.425。
    
    〞外资一面倒都在汇入，〞一位公营银行交易员说。他表示，外商银大幅汇入一方面是因为人民币大涨，
但另外一方面，资金续留亚洲，推升亚币上涨。    
    
    一位大型汇银人士也说，台币今日升破29.400之后，下面的美元买盘即见到很多，疑似来自于央行的买单
力撑美元。不过倒也没有太强硬，至于进口商也有不少买盘出笼。 
    
     新兴亚洲市场货币周五走强，因对美国政府可能停摆的担忧使美元陷于三年低点附近，而中国强劲经济
数据则提振亚洲市场人气。
    
    
    **视国际美元走向**
    
    他们也表示，国际美元走至波段低点，短期内尚未见大幅扬升的契机。虽然美国联邦储备理事会(FED)今
年的利率将再往正常化迈进，不过由于市场早已有所预期，因此目前已对此消息中性反应。

    交易员也表示，由于市场普遍关注美国政府营运可能开天窗而忧心，美元走疲。至于下周还有日本央行会
议等国际消息等待厘清。

    美国众议院周四夜里批准延长联邦拨款计划至2月16日。这项为避免政府机构在周五午夜关门的议案在国
会取得进展，但在参议院的前途仍然未卜。
    
    台湾股市周五随亚股连六日收升，并创28年新高，权重股台积电2330.TW因上日交出亮丽财报而大涨。
外资及陆资在台股买超86.11亿台币，连五个交易日买超共计344.60亿台币。
 
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有
扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.270/29.320，上日收在29.430。
       
    交易员预估，下日台币兑美元主要区间在29.300-29.500。
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.430   29.562  29.387-29.553  29.550      11.93      6.27
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.432   29.563  29.385-29.546  29.546       4.79      4.05
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.090/-0.070             -0.055/-0.045
 美元/台币六个月期            -0.435/-0.395             -0.370/-0.340
    
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