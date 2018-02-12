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February 12, 2018 / 9:09 AM / 更新于 21 hours ago

台湾汇市：台币大致收平重返29.400，午后外资积极汇出几近吐回稍早升幅

2 分钟阅读

    * 台币兑美元大致收平重返29.400整数关口
    * 午后外资积极汇出令台币几乎吐回稍早升幅
    * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.300-29.500

    路透台北2月12日 - 台币兑美元周一大致收平重返29.400整数关口；交易员表
示，今为台股农历年前最后交易日，外资已连七日卖超台股共计上千亿台币，午后外资汇出
需求转强，使台币几乎吐回稍早反应韩元劲扬的升幅，后续仍须密切关注外资在股债市封关
后资金动向。
    
    他们并称，依照往年股债市封关后，汇市交投将转趋淡净，场上料多为实质买卖汇交易
，在流动性减少下料台币波动幅度较大，但今年国际股市充满变数，只要台币来到进/出口
商青睐的价位，交投料续活络，外资也不会缺席，留意近日美股表现将左右外资动向。

    〞下午有外资捉(美元)得很凶，这很罕见。〞一位公营银行交易员说。

    资金流向方向，他们并称，今日汇市交投持稳，早盘外资买卖汇方向并不明显，午后外
资美元买盘突然涌进，尽管出口商抛汇卖需仍在，惟难挡外资汇出力道，令台币渐吐回稍早
逼近1角的涨幅，重回29.400附近整理。
    
    因应农历年春节假期，台湾股市、债市周一(12日)正式封关，汇市则在周三(14日)封关
，三大金融市场并将于下周三(21日)同步重新开市。
        
    台湾股市周一以小涨0.48%封关至10,421.09点；证交所资料显示
，今日外资及陆资在台股卖超193.58亿台币，连七个交易日卖超共计1,033.02亿台币；上交
易日为卖超187.46亿台币。
    
    多数新兴亚币兑美元周一上涨。在标普指数期货上扬后本地区股市走强，另外美元下跌
，此前美国国会签署一项协议将使年度预算赤字超过1万亿美元。其中韩元KR
W=KFTC今收报1,084.6，较上日收盘价1,092.1涨0.69%。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.210/29.240，上日收在29.19
2。
   
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.300-29.500。   
        
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.400   29.407  29.301-29.410  29.410       8.90      9.75
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.400   29.405  29.305-29.405  29.349       5.05      5.42
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.110/-0.100             -0.090/-0.070
 美元/台币六个月期            -0.455/-0.425             -0.425/-0.385
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
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