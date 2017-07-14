台湾汇市：台币小幅收贬，外资于台股转卖超令多头乏力

* 外资在台股转卖超，台币转收贬 * 下周台积电将发放股利，留意外资汇出力道 * 下周台币兑美元区间料在30.300-30.700 路透台北7月14日 - 台币兑美元周五小幅收贬。交易员称，美元走势持稳，台币随亚币在窄幅区间内波动，受外资在台股现货转为卖超影响，午后台币扭转早盘的偏升走势，终场以小幅贬值作收。 展望下周，他们认为，台积电等将发放巨额现金股利，届时将观察外资在领取股利后的汇出需求有多大。此外，昨晚欧洲与美国公债殖利率反弹，应留意是否为新一波空头走势的开始，进而引领资金自新兴市场撤离。 〞台币这周一度升值3角，相信各大出口型企业都在等，看台积电股利发放会不会让台币弱一点。〞一大型银行交易员说。 他指出，本周台币虽然反弹迅速，但不少出口商仍选择等待不急着抛汇，就是押注外资在领取台积电发放的股利后有汇出需求，并带动台币走弱。惟纵然如此，台币回落的幅度料不大，顶多到30.600-30.700即会因出口商抛汇卖压大增而受到支撑。 7、8月台湾上市企业将发放股利，下周三台塑化将发放571.56亿台币现金股利，台积电则在周四发放高达1,815.13亿台币的现金股利。 此外，另一银行交易员提及，昨晚德国10年期公债殖利率返回且站稳在0.50%以上，并带动美国公债殖利率向上，是否又引发新一轮的反弹走势，并吸引资金自新兴市场回流，需进一步关注。 外资今日在台股现货转为卖超，交易员称，此与台积电、大立光业绩展望不佳有关，由于下周美国也将进入业绩发布期，在股价已偏贵的状况下，极容易出现一旦业绩不如预期令股价回落的修正走势，应提防台股与美股间的共振效应。 华尔街日报周四表示，欧洲央行可能会在9月暗示，将于明年逐步结束购债计划，央行总裁德拉吉则可能于8月底给出行动的新线索。 多数亚币周五变动不大，美元则持稳，投资者焦点转向今日稍晚将公布的美国通胀数据，寻找有关美国加息步伐的线索。韩元兑美元在本地市场收高0.3%，报1,133.3，周四收盘位为1,136.3。 台湾股市加权股价指数今日收低0.16%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超21.03亿台币，中止先前连三个交易日买超共152.22亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度收敛；目前一个月美元/台币远汇报30.396/30.420，上日收在30.322。 交易员预估，下周台币兑美元主要交易区间料在30.300-30.700。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.417 30.385 30.350-30.419 30.350 6.85 8.11 司 元太外汇经纪公 30.416 30.382 30.350-30.419 30.350 3.24 4.10 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.105/-0.075 -0.150/-0.120 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 张喜良)