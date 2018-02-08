台湾汇市：台币带量收贬逾1角至逾两周新低，美元持坚及外资汇出力道增温

* 台币带量收贬逾1角至逾两周新低 * 国际美元持坚及外资汇出力道增温 * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.330-29.450 路透台北2月8日 - 台币兑美元周四带量收贬逾1角至逾两周新低。交易员表示 ，由于美股走势陷入震荡、美元持坚，带动台币随亚币趋弱盘跌，且随着外资汇出力道增温 、人民币转弱，致台币贬幅扩大并向29.400靠拢。 他们并称，外资已连续五日卖超台股共逾650亿台币，而下周三为农历春节前汇市封关 日，短线料外资仍有买汇需求尚待去化，并推估下周一外资汇出量能会较大，后续留意外资 汇出及出口商抛汇等买卖汇力道孰轻孰重。 〞外资今天汇出量较多，而出口商有点力穷了。〞一位大型银行交易员说。 他们指出，今日汇市交投偏热，除了进口商买汇大单敲进外，也见外资美元买盘积极进 场，使台币趋弱盘跌，不过出口商在台币靠向29.400抛汇意愿较高，且日前美股重挫时台币 也未能有效跌破29.400整数关卡，除非外资买汇力道明显胜出，台币才有机会进一步走跌。 周四台币兑美元收贬1.2角报29.390，此前收盘低位为1月23日的29.402。因应农历年春 节假期，台湾股市、债市将于下周一(12日)封关，汇市则在下周三(14日)封关，三大金融市 场并将于21日同步重新开市。 台湾股市周四收跌0.22%报10,528.52点；证交所资料显示，今日外资及陆 资在台股卖超83.68亿台币，连五个交易日卖超共计651.98亿台币。 多数亚币周四下跌，由于地区性股市持续震荡降低了风险偏好，市场参与者调整仓位。 ；人民币周四早盘大幅下行，盘中一度跌回6.32元关口下方，中间 价则续创8.11汇改以来新高。至于韩元则收报1,087.9，较上日收 盘1,086.6贬0.12%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与 上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报29.290/29.330，上日收在2 9.277。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.330-29.450。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.390 29.270 29.260-29.400 29.330 11.42 9.37 司 元太外汇经纪公 29.390 29.268 29.260-29.399 29.308 5.48 4.19 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.070/-0.060 -0.075/-0.065 美元/台币六个月期 -0.400/-0.370 -0.415/-0.385 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 乔艳红)