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February 8, 2018 / 8:56 AM / in 2 days

台湾汇市：台币带量收贬逾1角至逾两周新低，美元持坚及外资汇出力道增温

2 分钟阅读

    * 台币带量收贬逾1角至逾两周新低
    * 国际美元持坚及外资汇出力道增温
    * 明日台币兑美元主要交易区间料在29.330-29.450

    路透台北2月8日 - 台币兑美元周四带量收贬逾1角至逾两周新低。交易员表示
，由于美股走势陷入震荡、美元持坚，带动台币随亚币趋弱盘跌，且随着外资汇出力道增温
、人民币转弱，致台币贬幅扩大并向29.400靠拢。
    
    他们并称，外资已连续五日卖超台股共逾650亿台币，而下周三为农历春节前汇市封关
日，短线料外资仍有买汇需求尚待去化，并推估下周一外资汇出量能会较大，后续留意外资
汇出及出口商抛汇等买卖汇力道孰轻孰重。
    
    〞外资今天汇出量较多，而出口商有点力穷了。〞一位大型银行交易员说。
    
    他们指出，今日汇市交投偏热，除了进口商买汇大单敲进外，也见外资美元买盘积极进
场，使台币趋弱盘跌，不过出口商在台币靠向29.400抛汇意愿较高，且日前美股重挫时台币
也未能有效跌破29.400整数关卡，除非外资买汇力道明显胜出，台币才有机会进一步走跌。
    
    周四台币兑美元收贬1.2角报29.390，此前收盘低位为1月23日的29.402。因应农历年春
节假期，台湾股市、债市将于下周一(12日)封关，汇市则在下周三(14日)封关，三大金融市
场并将于21日同步重新开市。
        
    台湾股市周四收跌0.22%报10,528.52点；证交所资料显示，今日外资及陆
资在台股卖超83.68亿台币，连五个交易日卖超共计651.98亿台币。
    
    多数亚币周四下跌，由于地区性股市持续震荡降低了风险偏好，市场参与者调整仓位。
；人民币周四早盘大幅下行，盘中一度跌回6.32元关口下方，中间
价则续创8.11汇改以来新高。至于韩元则收报1,087.9，较上日收
盘1,086.6贬0.12%。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与
上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇报29.290/29.330，上日收在2
9.277。
   
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.330-29.450。   
        
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.390   29.270  29.260-29.400  29.330      11.42      9.37
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.390   29.268  29.260-29.399  29.308       5.48      4.19
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.070/-0.060             -0.075/-0.065
 美元/台币六个月期            -0.400/-0.370             -0.415/-0.385
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜；审校 乔艳红)
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