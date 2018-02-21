台湾汇市：台币开红盘补涨收升，观望今晚美联储会议纪录

* 台币兑美元开红盘补涨收升 * 观望今晚美联储公布会议纪录 * 美债殖利率偏弹有利美元持强 路透台北2月21日 - 台币兑美元周三开红盘收升。交易员表示，因美元于春节封关期间走贬，且 台股开红盘大涨2.8%，外资回头买超带动升势。不过今日亚币普遍回落，抑制了台币的升值幅度。 他们并称，今日外资一早即汇入且出口商抛汇，令台币跳空开高，但进口商也趁机承接美元，午后则有部 分外资转汇出。市场观望今晚美联储公布1月底的会议纪录，若是内容偏向鹰派，短线可望带动美元走强。 〞下午外资有些在买美元，且亚币多数走贬。〞一位公营银行交易员说。 他表示，目前市场对美国10年期公债收益率触及3.0%有预期，在尚未实现之前，美元或许会 略偏强。且就技术线型观察，美元指数已经打了双底，下方的支撑愈来愈明显。 另一民营银行交易员则称，欧元下跌，市场预料美联储1月底会议纪录将偏鹰派，以及美债殖利率的上扬 等，都有利于短线美元的走强，但涨势能否持续，还是要等今晚会议纪录的内容揭晓。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.150-29.350。 台湾股市周三开红盘以大涨作收。台湾加权股价指数收盘大涨2.81%，至10,714.44点。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超89.77亿台币，中止先前连七个交易 日卖超共计1,033.02亿台币。 多数亚洲货币周三小幅下跌，因美国公债收益率上涨支撑美元，同时今日稍晚美联储公布上次政策会议纪 录前的乐观情绪也令美元受惠。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目 前一个月美元/台币远汇报29.085/29.095，上日收在29.061。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.245 29.342 29.145-29.318 29.260 6.82 5.39 司 元太外汇经纪公 29.243 29.342 29.145-29.264 29.250 4.57 3.47 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.110/-0.090 -0.140/-0.120 美元/台币六个月期 -0.455/-0.415 -0.500/-0.460 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 屈桂娟)