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亚洲
February 21, 2018 / 8:58 AM / a day ago

台湾汇市：台币开红盘补涨收升，观望今晚美联储会议纪录

2 分钟阅读

    * 台币兑美元开红盘补涨收升
    * 观望今晚美联储公布会议纪录
    * 美债殖利率偏弹有利美元持强

    路透台北2月21日 - 台币兑美元周三开红盘收升。交易员表示，因美元于春节封关期间走贬，且
台股开红盘大涨2.8%，外资回头买超带动升势。不过今日亚币普遍回落，抑制了台币的升值幅度。    
    
    他们并称，今日外资一早即汇入且出口商抛汇，令台币跳空开高，但进口商也趁机承接美元，午后则有部
分外资转汇出。市场观望今晚美联储公布1月底的会议纪录，若是内容偏向鹰派，短线可望带动美元走强。 
    
    〞下午外资有些在买美元，且亚币多数走贬。〞一位公营银行交易员说。
    
    他表示，目前市场对美国10年期公债收益率触及3.0%有预期，在尚未实现之前，美元或许会
略偏强。且就技术线型观察，美元指数已经打了双底，下方的支撑愈来愈明显。

    另一民营银行交易员则称，欧元下跌，市场预料美联储1月底会议纪录将偏鹰派，以及美债殖利率的上扬
等，都有利于短线美元的走强，但涨势能否持续，还是要等今晚会议纪录的内容揭晓。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间在29.150-29.350。 
    
    台湾股市周三开红盘以大涨作收。台湾加权股价指数收盘大涨2.81%，至10,714.44点。
台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超89.77亿台币，中止先前连七个交易
日卖超共计1,033.02亿台币。
 
    
    多数亚洲货币周三小幅下跌，因美国公债收益率上涨支撑美元，同时今日稍晚美联储公布上次政策会议纪
录前的乐观情绪也令美元受惠。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目
前一个月美元/台币远汇报29.085/29.095，上日收在29.061。
  
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.245   29.342  29.145-29.318  29.260       6.82      5.39
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.243   29.342  29.145-29.264  29.250       4.57      3.47
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.110/-0.090             -0.140/-0.120
 美元/台币六个月期            -0.455/-0.415             -0.500/-0.460
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 屈桂娟)
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