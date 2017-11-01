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台湾汇市：台币微幅收贬，外资偏汇出审慎因应美联储利率决议
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2017年11月1日 / 早上8点33分 / 1 天前

台湾汇市：台币微幅收贬，外资偏汇出审慎因应美联储利率决议

2 分钟阅读

    * 等待美联储利率决议，台币平盘附近整理
    * 外资小幅汇出，新FED主席出炉后或有方向
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.220

    路透台北11月1日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，受贸易对手韩元兑美元
升至逾三个月高点牵动，台币也略为偏强，但外资偏汇出抑制升幅且市场谨慎等候美联储利率决议，令台币终
场走低。
    
    他们指出，今日汇市以实质抛补为主，进出口商的需求都不大，外资则是偏向汇出。将静待美联储会议、
税改计划，以及下届美联储主席人选等变数厘清。
    
    〞很无聊啦，这周大概都会这样。〞一位银行交易员说。
    
    他表示，台币兑美元这两、三个月都在30.0-30.4的区间震荡，看不出来有新方向。进、出口商也学聪明
了，不再因特定季节性因素买进或卖出美元，宁愿挂着适合的价格等待。
    
    另一外商银行交易员则称，外资今日偏向汇出，在股市也卖超，不过金额都不大。
    
    他们认为，近期台币受交易盘意愿偏低影响，每日几乎都以实质抛补为主。未来走向还是要看国际局势的
变化，尤其是下届美联储主席人选确定后，或许会有新的方向出现。    
    
    台湾股市周三微幅收高，续创逾27年半高位。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股
卖超16.36亿台币，连两个交易日卖超共30.80亿台币。
    
    多数新兴亚洲货币周三上涨，稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议将公布会议决议，有关升息时间
的暗示可能会为美元走势定下基调。韩元触及逾三个月高点。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘略扩
大；目前一个月美元/台币远汇报30.058/30.098，上日收在30.071。
    
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.220。     
    
 16:00             台币/美  上日收盘    波动区间     开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.175    30.170  30.160-30.183   30.169     5.69       4.97
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.171    30.166  30.140-30.182   30.140     1.35       2.98
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                               
                                                 
 美元/台币一个月期           -0.075/-0.065               -0.070/-0.060
 美元/台币六个月期           -0.345/-0.315               -0.330/-0.300
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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