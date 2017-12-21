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#亚洲
December 21, 2017 / 8:51 AM / 4 days ago

台湾汇市：台币微收升在平盘附近整理，尾盘涨幅收敛因韩元转贬及进口商买汇

2 分钟阅读

    * 台币兑美元微幅收升
    * 韩元转贬及进口商买汇收敛台币升幅
    * 明日台币主要交投区间在29.950-30.010

    路透台北12月21日 - 台币兑美元周四微收升。交易员指出，由于韩元由升转
贬及进口商低接美元的买盘尚待消化，让台币尾盘吐回多数涨幅至平盘附近整理；后续观望
国际美元及外资动态指引进一步方向。
    
    汇银人士表示，今日台币暂在现有区间内狭幅整理，静待央行利率决策变数厘清。稍晚
台湾央行将召开理监事会后记者会，市场普遍预期央行仍将按兵不动。
    
    〞年底前台币盘整偏升，30元比较不容易站回去，因跌破30元出口商抛汇力道会加大。
〞一位大型汇银人士说。
    
    资金流向方面，他们并称，今日进口商在台币升向29.96时买汇意愿偏强，出口商则待
台币跌向30元时抛汇压力渐增，至于外资则是买卖汇双向交易皆有，暂看不出明显方向。
    
    路透日前调查结果显示，16家受访金融机构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%，连
续六季维持政策利率不变。
    
    台湾股市周四微收跌，量能走低显示各方交易意愿清淡。证交所资料<FIN
INVd.TW>显示，今日外资及陆资在台股卖超24.58亿台币，连五个交易日卖超共122.62亿台
币。 
    
    大多数新兴亚币周四兑美元上涨，印尼卢比领涨并触及两周高位，因惠誉上调印尼信用
评级。人民币最高上涨0.4%，创下三个月高点，此前中国央行将人民币兑美元中
间价设在6.5795人民币，为三个月最高。
    
    韩国综合股价指数周四受累于外资抛售而收跌1.72%至近三个月最低，并录得7
月以来最大百分比跌幅，韩元兑美元也收低0.17%报1,082.7，上日收在1,080.9
。
    
    此外，市场关注的日本央行利率决策也维持不变，尽管日本经济强劲的迹象不断增加，
日本央行也不急于撤走危机模式下的刺激措施。同时日本央行上调对民间消费和资本支出的
评估，凸显其相信日本经济复苏势头在增强。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.813/29.863，上日收在2
9.832。    

    交易员预估，明日的台币兑美元主要区间在29.950-30.010。
    
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价   成交量   上日成交
                       元       盘                          亿美元   量／亿美
                     报价                                                 元 
 台北外汇经纪公    29.988   29.990  29.959-29.998   29.998    5.98       9.93
 司                                                                 
 元太外汇经纪公    29.986   29.995  29.959-29.989   29.989    3.47       4.94
 司                                                                 
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价               上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.135/-0.125               -0.105/-0.095
 美元/台币六个月期            -0.580/-0.550               -0.535/-0.505
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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