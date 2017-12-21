台湾汇市：台币微收升在平盘附近整理，尾盘涨幅收敛因韩元转贬及进口商买汇

* 台币兑美元微幅收升 * 韩元转贬及进口商买汇收敛台币升幅 * 明日台币主要交投区间在29.950-30.010 路透台北12月21日 - 台币兑美元周四微收升。交易员指出，由于韩元由升转 贬及进口商低接美元的买盘尚待消化，让台币尾盘吐回多数涨幅至平盘附近整理；后续观望 国际美元及外资动态指引进一步方向。 汇银人士表示，今日台币暂在现有区间内狭幅整理，静待央行利率决策变数厘清。稍晚 台湾央行将召开理监事会后记者会，市场普遍预期央行仍将按兵不动。 〞年底前台币盘整偏升，30元比较不容易站回去，因跌破30元出口商抛汇力道会加大。 〞一位大型汇银人士说。 资金流向方面，他们并称，今日进口商在台币升向29.96时买汇意愿偏强，出口商则待 台币跌向30元时抛汇压力渐增，至于外资则是买卖汇双向交易皆有，暂看不出明显方向。 路透日前调查结果显示，16家受访金融机构全数认为央行将维持重贴现率于1.375%，连 续六季维持政策利率不变。 台湾股市周四微收跌，量能走低显示各方交易意愿清淡。证交所资料<FIN INVd.TW>显示，今日外资及陆资在台股卖超24.58亿台币，连五个交易日卖超共122.62亿台 币。 大多数新兴亚币周四兑美元上涨，印尼卢比领涨并触及两周高位，因惠誉上调印尼信用 评级。人民币最高上涨0.4%，创下三个月高点，此前中国央行将人民币兑美元中 间价设在6.5795人民币，为三个月最高。 韩国综合股价指数周四受累于外资抛售而收跌1.72%至近三个月最低，并录得7 月以来最大百分比跌幅，韩元兑美元也收低0.17%报1,082.7，上日收在1,080.9 。 此外，市场关注的日本央行利率决策也维持不变，尽管日本经济强劲的迹象不断增加， 日本央行也不急于撤走危机模式下的刺激措施。同时日本央行上调对民间消费和资本支出的 评估，凸显其相信日本经济复苏势头在增强。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.813/29.863，上日收在2 9.832。 交易员预估，明日的台币兑美元主要区间在29.950-30.010。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.988 29.990 29.959-29.998 29.998 5.98 9.93 司 元太外汇经纪公 29.986 29.995 29.959-29.989 29.989 3.47 4.94 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.135/-0.125 -0.105/-0.095 美元/台币六个月期 -0.580/-0.550 -0.535/-0.505 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)