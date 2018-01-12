台湾汇市：台币微收升终结连三贬，亚币走强但外商买汇台币强中透弱

* 台币微收升终结连三贬 * 亚币劲扬但台币强中透弱 * 外商银行大本地银买汇较多 * 下周台币主要交投区间料在29.500-29.800 路透台北1月12日 - 台币兑美元周五微收升挥别连三贬。汇银人士表示，国际 美元走疲令亚币普遍劲扬，不过外商银倾向买汇且进口商也有不少买盘，令台币强中透弱， 升幅微小。 汇银人士表示，今日比较奇特的是，台股扬升，但外资仍卖超台股，汇市中外 商银仍买汇多于抛汇；至于进口商应仍有不少美元买盘。出口商则也有部分卖压。今晚仍要 观察美国将公布的CPI等数据。 〞外资在下面买(美元)，美元拉上来以后行库也在买。〞一位商银交易人士说。 他们表示，尤其今日午后人民币和韩元走势更强，但台币却一直 抬不起头，偏弱的走势颇令市场疑惑。下周外商银动向仍是关键。 新兴亚币周五全线走坚，受美元下跌影响，之前公布的美国生产者物价指数表现疲软， 且欧洲央行的会议记录立场偏鹰派。 台湾股市周五收高0.68%，中止连三日跌势，本周以小涨4.16点作收。证交所资料显示[ FININVd.TW]外资及陆资在台股卖超2.17亿台币，连四个交易日卖超共61.73亿台币。 也有大型汇银人士指出，近期美国总统特朗普(川普)不断对中国提出贸易不公的质疑， 另美国可能退出北美自贸协定，此都将令全球贸易壁垒升高的阴影扩大。尤其此料最不利以 开放自由贸易经济的亚洲各国，外商银可能为了美国升高贸易壁垒而先行退出亚洲市场避险 。 美国财长努钦称，预计美国将与加拿大和墨西哥重新协商NAFTA(北美自由贸易协定)， 否则将退出该协议。 韩元兑美元收报1,064.8，上日收在1,072.0。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘更扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.548/29.578，上日收 在29.507。 交易员预估，下周台币兑美元主要区间在29.500-29.800。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.600 29.605 29.550-29.606 29.555 8.02 5.61 司 元太外汇经纪公 29.600 29.605 29.540-29.606 29.550 4.05 3.48 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.055 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.390/-0.360 -0.370/-0.340 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)