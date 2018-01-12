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台湾汇市：台币微收升终结连三贬，亚币走强但外商买汇台币强中透弱
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#亚洲
January 12, 2018 / 8:53 AM / 更新于 a day ago

台湾汇市：台币微收升终结连三贬，亚币走强但外商买汇台币强中透弱

2 分钟阅读

    * 台币微收升终结连三贬
    * 亚币劲扬但台币强中透弱
    * 外商银行大本地银买汇较多
    * 下周台币主要交投区间料在29.500-29.800

    路透台北1月12日 - 台币兑美元周五微收升挥别连三贬。汇银人士表示，国际
美元走疲令亚币普遍劲扬，不过外商银倾向买汇且进口商也有不少买盘，令台币强中透弱，
升幅微小。
    
    汇银人士表示，今日比较奇特的是，台股扬升，但外资仍卖超台股，汇市中外
商银仍买汇多于抛汇；至于进口商应仍有不少美元买盘。出口商则也有部分卖压。今晚仍要
观察美国将公布的CPI等数据。
    
    〞外资在下面买(美元)，美元拉上来以后行库也在买。〞一位商银交易人士说。
  
    他们表示，尤其今日午后人民币和韩元走势更强，但台币却一直
抬不起头，偏弱的走势颇令市场疑惑。下周外商银动向仍是关键。 
    
    新兴亚币周五全线走坚，受美元下跌影响，之前公布的美国生产者物价指数表现疲软，
且欧洲央行的会议记录立场偏鹰派。
    
    台湾股市周五收高0.68%，中止连三日跌势，本周以小涨4.16点作收。证交所资料显示[
FININVd.TW]外资及陆资在台股卖超2.17亿台币，连四个交易日卖超共61.73亿台币。
    
    也有大型汇银人士指出，近期美国总统特朗普(川普)不断对中国提出贸易不公的质疑，
另美国可能退出北美自贸协定，此都将令全球贸易壁垒升高的阴影扩大。尤其此料最不利以
开放自由贸易经济的亚洲各国，外商银可能为了美国升高贸易壁垒而先行退出亚洲市场避险
。
    
    美国财长努钦称，预计美国将与加拿大和墨西哥重新协商NAFTA(北美自由贸易协定)，
否则将退出该协议。

    韩元兑美元收报1,064.8，上日收在1,072.0。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘更扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.548/29.578，上日收
在29.507。
     
    交易员预估，下周台币兑美元主要区间在29.500-29.800。
 16:00            台币/美   上日收    波动区间     开盘价     成交量  上日成交
                       元       盘                            亿美元  量／亿美
                     报价                                                  元 
 台北外汇经纪公    29.600   29.605  29.550-29.606   29.555      8.02      5.61
 司                                                                   
 元太外汇经纪公    29.600   29.605  29.540-29.606   29.550      4.05      3.48
 司                                                                   
 无本金交割远期外汇(NDF         最新报价              上日现货收盘时水准
 )                                                
                                                  
 美元/台币一个月期            -0.065/-0.055             -0.050/-0.040
 美元/台币六个月期            -0.390/-0.360             -0.370/-0.340
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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